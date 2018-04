Ezért olvassa el mindig a használati utasítást

kép: BorsOnline

Járt már Ön is úgy, hogy megvett egy terméket, majd amikor otthon kicsomagolta rájött, hogy mégsem ezt szerette volna? Egy angol nő tévedésén nagyot nevetett a világ, amikor is egy szép fehér vécéülőkét szeretett volna vásárolni, de hazaérve megdöbbenten tapasztalta, hogy az bizony babakék. - írja a BorsOnline A csalódott vásárló azonnal fel is hívta az áruház ügyfélszolgálatát, hogy kicseréltesse a terméket, ám a blokkot természetesen elkavarta valahova. Hosszas telefonbeszélgetés.

Rossz terméket küldtek. Azonnal visszavesszük. Nincs meg a blokk. Anélkül nem tudom kicserélni. De én nem kéket akartam. Sajnálom hölgyem nem segíthetek. Találjunk ki valamit. Nem lehet.

– után a hölgy végül feladta és kezdett beletörődni, hogy mostantól bizony kék vécéülőkéjük lesz otthon.Ekkor érkezett haza a nő lánya, aki látva édesanyja csalódottságát ránézett a használati utasításra és csodák csodájára kiderült, hogy csupán a védőfóliától kék az ülőke, melyet használat előtt el kell távolítani róla.A történet tanulsága: