Ezért nem fogják megdicsérni a Sony Pictures munkatársát

A Sony Pictures egyik munkatársa most igencsak kellemetlen helyzetbe került, ugyanis a Khali the Killer előzetese helyett véletlenül az egész filmet feltöltötte a YouTube-ra - számolt be a kellemetlen esetről az Origo Öröm az ürömben, hogy nem egy mozis premier előtt álló filmről van szó, hanem "csupán" a krimi DVD-s és digitális megjelenését reklámozta volna a trailer.