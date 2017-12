Ezért ne költözzön régi kórházba

Miután több titokzatos esemény is történt a házban, amely korábban kórházként működött, arra gondolt, kísértetek járnak hozzájuk. A fiatalabb kutya mindig a folyosót bámulta, és néha morgott, és indokolatlannak tűnt a reakciója a nagy semmire - áll a, ahol a videót is megtekinthetik.A lámpák is elkezdtek villogni, tárgyak a padlóra estek, de az amúgy szkeptikus háztulajdonost a kamerafelvétel győzte cska meg arról, hogy valami természetfeletti történik az otthonában.