Ezért a kiállításért érdemes lesz Debrecenbe utazni

Monet: Tavasz

A JAG és a gyűjtemény

Több mint félszáz alkotás, olajfestmények, akvarellek és grafikák, egy olyan kiállításon, mely több mint egy évszázad művészetén vezeti keresztül a látogatókat a korszak legkiemelkedőbb művészeivel, Claude Monet-tól Edgar Degas-ig, Dante Gabriel Rossettitől John Everet Millais-ig, Pablo Picassótól Francis Baconig, Roy Lichtensteintől Andy Warholig.A mintegy 10 milliárd forint biztosítási összértékű tárlatnyílik a MODEM-ben.A dél-afrikai galéria 1910-ben nyitotta meg kapuit a közönség előtt, s páratlan értékű művészeti kinccsel büszkélkedhet. A kontinenseken átívelő, több országot összekötő, hosszas előkészítő munka és komoly diplomáciai közbenjárás eredményeként 2018. június 18-án este megnyílik az a kiállítás, amelynek anyaga Európában Magyarországon, azon belül is a debreceni MODEM-ben látható elsőként ilyen léptékben bemutatva. Az impresszionista törekvéseket, illetve az azt megelőző, majd folytató művészeti irányokat felvonultató tárlat műveit októberben a MODEM-ből Genovába szállítják., a 19. századtól a 20. század második feléig, a legjelentősebb alkotók műveit felvonultatva Courbet-tól Corot-ig, Monet-től Degas-ig, Rossettitől Millais-ig, Picassótól Baconig, Lichtensteintől Warholig.A tárlat kurátora: Simona Bartolena és Süli-Zakar Szabolcsa preraffaeliták legjelesebb képviselői által jegyzett művekkel, köztük John Everett Millais és Dante Gabriel Rossetti alkotásaival. Utóbbitól érdemes kiemelni a Regina cordium című mesterművet, a szívek királynőjét, Elizabeth Siddal-t, akivel a festő intenzív, de tragikus kimenetelű szerelmi kalandot élt meg, s amely a nő valószínűsíthető öngyilkosságával ért véget. Lawrence Alma-Tadema festménye Az elsőszülött halála, egy sötét és képzelettársításokban gazdag egyiptomi környezetben játszódó kifinomult és melankolikus jelenetet ábrázol, amit William Turner két érzéki tájképe követ., többek között Vincent Van Gogh szénrajzát (Idős férfi portréja), Amedeo Modigliani rendkívül érzéki nőábrázolását, Matisse és Picasso munkáit.özül azok jelennek meg az Impressziókon, akik az igazság keresésének újfajta megközelítését választották, a plein air festésmódot. Jean-Baptiste Camille Corot kis tájképe, Gustave Courbet normandiai Étretat sziklái és Jean-François Millet tipikus parasztábrázolása mind szerepel a kiállításon.A tárlat egyik fő egységét adó impresszionisták csoportját olyan kimagasló művek képviselik, mint Edgar Degas táncosnőket ábrázoló pasztellképe, Claude Monet Tavasz című olajfestménye és Alfred Sisley színes folyópartja. Ugyancsak „főszereplőkkel" képviseli magát a posztimpresszionista szcéna, innen többek kötött Paul Cézanne, Paul Signac, Pierre Bonnard, Edouard Vuillard, Andre Derain alkotásai láthatóak.az ezt bemutató szekcióban főként a helyi expresszionizmus egyik jelentős képviselőjének számító Maggie Laubser, továbbá Maude Sumner, Selby Mvusi és George Pemba munkái kerülnek a falakra, akik művészetében határozott érdeklődés figyelhető meg az ország hagyományait is elmesélő társadalmi kérdések iránt, de foglalkoztatja őket a városi élet és az Apartheid valósága is., utóbbitól a Joseph Beuysnek ajánlott triptichon szerepel a kiállításon.többek között Monet és a fiatal Picasso életéről nézhetnek meg az arra felépített különteremben mozifilmeket a látogatók angol nyelven, magyar felirattal.A múzeumi gyűjteményben Antonio Mancini által készített porén megjelenik Lady Florence Phillips, Sir Lionel Phillips bányászati ​​iparmágnás felesége, a gyűjtemény alapítója.Lady Phillips küldetésének tekintette, hogy városának egy magas művészeti értékeket képviselő művészeti múzeumot alapítson. Rábeszélte férjét és a tehetős dél-afrikai iparmágnásokat, hogy támogassák a múzeumalapítás ötletét.Lady Phillips a cél érdekében eladta különleges kék gyémánt ékkövét is, s ennek árából vásárolták meg férjével a gyűjtemény első darabjait.Kezdetben Hugh Lane, a brit kulturális színtér egyik ismert szakértője segítette a vállalkozást, javaslatokat téve a lehetséges műtárgyvásárlásokra. A hozzáértő kurátori munkának és a jelentős adományoknak köszönhetően már a megnyitón kiemelkedő minőségű, korabeli alkotásokat mutattak be.A galéria azonban több volt, mint a bemutatott alkotások összessége; Lady Phillips meggyőződéséhez hűen a civil társadalom és a kultúra számára is fontos helyszínné vált. Firenze példájából merítve, nyilvánossá, közgyűjteménnyé téve a galériát, lehetőséget biztosított az egész dél-afrikai társadalom számára a kulturális művelődésre.A JAG (Johannesburg Art Gallery) már a megnyitása óta kiemelkedő minőségű, modern anyagot mutat be, mely az évek során az új beszerzéseknek és adományoknak köszönhetően folyamatosan gazdagodott. Jelenleg 9000 darabos gyűjteményével a JAG a legnagyobb kiállítóhely Dél-Afrikában.