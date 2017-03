Ezer településen harmincezer ember melegedhetett a Mága Zoltán tűzifa akciója segítségével

A hegedűművész 948 településre összesen 4354 családhoz juttatott el néhány hétre elegendő tüzelőt, így több mint 30 ezer ember melegedhetett a tél utolsó időszakában. Több mint 2,5 ezer tonna tüzelőből az ország minden megyéjébe, a legkisebb településekről, városokból, tanyákról igénylő embereknek is jutott. A jótékonysági akcióhoz elsőként csatlakozott Mészáros Lőrinc Felcsút polgármestere és Demján Sándor nagyvállalkozó, Kiss-Rigó László a Szeged-Csanádi Egyházmegye püspöke pedig azonnali logisztikai támogatást nyújtott.



Mága Zoltán február első napjaiban, még a Floridában zajló újévi koncertsorozata alatt indította el a „Meleget az otthonokba" jelszóval meghirdetett jótékonysági akcióját, hogy tengerentúli turnéja bevételéből segítséget azoknak az embereknek, akiknek a 30 éves rekordot döntő hidegben nem jutott elég tüzelő otthonaikba, vagy kimerültek készleteik. A hegedűművész közösségi oldalán közzétett felhívásra néhány óra alatt több mint tízezren jelentkeztek, ezért Mága Zoltán felkérte a 100 leggazdagabb magyart, hogy a felebaráti szeretet jegyében, közös összefogással nyújtsanak segítséget a nélkülözni kényszerülő embereknek.



A jótékonysági akcióhoz elsőként csatlakozott Mészáros Lőrinc Felcsút község polgármestere és Demján Sándor nagyvállalkozó, Kiss-Rigó László a Szeged-Csanádi Egyházmegye püspöke pedig azonnali logisztikai támogatást nyújtott. Az újabb felhívására az egyházi főméltóságok, tehetős vállalkozók mellett egyszerű emberek is jelentkeztek, akiknek segítségével az eredetileg tervezett ezer családtól sokkal többnek tudták eljuttatni a néhány hétre elegendő tüzelőt. A jelentkezők közül karitatív segélyszervezetek közreműködésével választották ki azokat, akiknek otthonába ki is szállították a tüzelőt. A családban élők számától függően 3-5 mázsa tűzifát adományoztak, így a több mint 2,5 ezer tonna tüzelőből az ország minden megyéjébe, a legkisebb településekről, városokból, tanyákról igénylő embereknek is jutott.



„Nem gondoltam, hogy ilyen nagy kihívással kell majd szembenéznem, embert próbáló feladat volt teljesíteni a kéréseket. Ma büszkén mondhatom el, hogy a napi 16-18 órás munkánknak köszönhetően 4354 családnak az ország közel 1000 településére juttattunk el néhány hétre elegendő tüzelőt. Tudom, hogy nem oldottuk meg a rászoruló emberek problémáját, és nem is tudtuk teljesíteni mindenki kívánságát, de legalább 30 ezer embernek segíthettünk, köztük gyermekeknek és nyugdíjasoknak is – mondta Mága Zoltán. Hozzátette: „nem csak konkrét segítséget, hanem reményt és hitet is adhattunk embertársainknak, bizonyítva, hogy nem veszett el a jóság, az önzetlenség, és talán egy ilyen nagyszabású karitatív akció újabb összefogásra ösztönzi az embereket, felhívja a figyelmet a kötelességre és a felelősségvállalásra. A jó szolgálatában állva megerősödött lélekkel és hittel sokkal nagyobb és magasztosabb dolgokra leszünk képesek, és ez által nem csak mi magunk, hanem világunk gazdagodik".



A Pro Caritate-díjjal is kitüntetet hegedűművész tüzelő adományokkal már több éve segíti a téli időszakban a rászorulókat, az idei akcióját pedig azzal a szándékkal szélesítette ki, hogy jótékonykodásra ösztönözze a tehetősnek számító embereket is. Mága Zoltán köszönetet mondott mindazoknak, akik csatlakoztak kezdeményezéséhez, hogy sokkal több ember számára nyújthassanak segítséget.



A hegedűművész az elmúlt évtizedekben számos jótékonysági akciót szervezett már, több százmillió forint értékben adott át adományokat a rászorulóknak. Tavaly nyáron a Hangok és Harangok című jótékonysági hangversenysorozatán összegyűlt mintegy 100 millió forint értékű adománnyal több mint tízezer embernek segített, köztük több ezer hátrányos helyzetű gyereknek juttatott el cipőket, iskolatáskákat és tanszereket. Többször adományozott már kórházaknak nagy értékű orvosi műszereket, közösségeknek jelentős támogatásokat, számos templom felújítását segítette. „Életem egyik legnagyobb küldetésének tartom, hogy segítsem a rászorulókat, a bajba került embereket. Reményt és hitet adhatunk embertár