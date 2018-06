Ezentúl nyolc jelölt fog versenyezni a Grammy-díjak legfontosabb kategóriáiban

Az Amerikai Lemezakadémia ötről nyolcra emeli a jelöltek számát a Grammy-díjak legfontosabb kategóriáiban a sokszínűség növelése jegyében - jelentette be az intézmény kedden.



A változás már a 2019. évi Grammy-díjak jelölésénél életbe fog lépni. Az intézmény az után döntött így, hogy az év elején felháborodást váltott ki, hogy nagyon kevés nő szerepelt a több mint 80 kategória jelöltjei, győztesei és a díjátadó gála fellépői között.



Döntésük értelmében a legfőbb - az év albuma, az év dala, az év felvétele és a legjobb új előadóművész - kategóriákban nyolc jelölt fog versenyezni. A Grammy-díjak 1959-ben kezdődött történetében öt jelöltet terjesztett elő a lemezakadémia. Az összes többi kategóriában megmarad az öt jelölt.



"Ez több lehetőséget teremt a szélesebb körű elismerésekre ezekben a fontos kategóriákban, és nagyobb rugalmasságot biztosít szavazóinknak, amikor a döntést kell hozniuk az év legjobb zeneszámairól, a legjobb előadók elismeréséről" - közölte Neil Portnow, a lemezakadémia elnöke.



Portnow éles bírálatokat kapott januárban, amikor Bruno Mars hat Grammy-díjat is bezsebelt különböző kategóriákban 24K Magic című albumáért és a 86 kategóriában csupán 17 női zenészt díjaztak, ráadásul az akadémia elnöke azt merte mondani, hogy a nőknek emelniük kell a színvonalat, ha előre akarnak haladni a zeneiparban.



Akkor a zeneakadémia testületet hozott létre annak feltárására, mi az oka a nemek egyenlőtlenségének, a nőkkel szembeni előítéletnek a zeneiparban.



Kategóriánként ugyan csak egyetlen győztest hirdetnek, de a jelölések is jelentős mértékben növelik a lemezeladásokat.



A 2019. évi Grammy-díjak jelöltjeit ősszel jelentik be, a díjátadó gálát februárban rendezik Los Angelesben.