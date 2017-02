Ezen a képen akadt ki Orosz Barbara - kislánnyal reklámoztak fehérneműt

Orosz Barbara most egy fehérneműcég kampányfotója miatt borult ki, amit aztán hosszasan elemzett közösségi oldalán - írja a 24.hu Nem szoktam "negatívkodni", de bennem ez a fehérneműs fotó, ami egy nagy márka kampányának egyik eleme, enyhén szólva is kifejezetten rossz érzést kelt. Egy gyereklányra szexis fehérneműt adni, amint szerencsétlen koravén sminkben ‘epedve várja’ a Valentin napot egy gyűrött ágy szélén… Csak az jut eszembe, hogy én az ő korában – ami lehet úgy 12 – , szexis fehérnemű helyett még cicás trikót hordtam, és szemérmesen takargattam magam az öltözőben tesi óra előtt… – kezdte a tévés, aki szerint a médiának nem szabadna ilyen helyzetbe hozni a fiatalokat. Ő ebben igyekszik példát mutatni.A Tűsarokban hetente dolgozom együtt ezzel a korosztállyal. Ilyenkor én is nagyon körültekintő vagyok, gyakran megkérem a szülőket, hogy nyugodtan nézzék végig a forgatást, hogy lássák, a lányok teljesen biztonságban vannak. Sosem hoznám őket olyan helyzetbe, hogy pl.szexis fehérneműben kelljen flangálniuk a kamera előtt. Ilyen esetekben mindig jelzem az ügynökségnek, hogy idősebb lányt szeretnék a felvételhez.