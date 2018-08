Ezeket nézze a hosszú hétvégén a tévében

A hosszú hétvégén készülhetünk a háromszoros Lakiteleki Filmszemle-fődíjas Szabó Attila új filmjére egy patinás erdélyi bútorkészítő dinasztiáról, Szabó Imre Polgár Judit 40 című portréfilmjére a világhírű magyar sakkozóról és a hegedűműfaj hazai sikereinek okait kutató dokura Dala István rendezésében is.A Médiatanács támogatásával két történelmi dokumentumfilm is látható lesz, egyrészt a prágai tavasz magyar szálairól, másrészt a második világháborús Árpád-vonal védmű eredményeiről. Jön Bozsogi János kisjátékfilmje, a Téli virágzás Eperjes Károly főszereplésével egy szegény székely családról, debütál egy új magyar animációs sorozat, a Detti és Drót első két része Heim Istvántól, és online nézhető a Tiltott kastélyok dokusorozat negyedik, Margittai Gábor által rendezett epizódja. Az ismétlések közül és érdemes lesz válogatni: újra vetítik a Fonál és a Disznóvágás című kisjátékfilmeket és a páneurópai piknikről szóló dokut, az Európa álmát is.PREMIEREK:Portréfilm Polgár Juditról, aki Kodály, Puskás és Rubik mellett az egyik legnagyobb magyar „világmárka". M5, augusztus 18., szombat, 18.00A film négy évszakon keresztül kíséri végig az ötszáz éves alkotói múltra visszatekintő vargyasi bútorfestő és -faragó Sütő dinasztia hétköznapjait. M5, augusztus 19., vasárnap, 18.00, ismétlés: 1.20Történelmi dokumentumfilm a „prágai tavasz" porba tiprásának magyar vonatkozásairól. Duna World, augusztus 19., vasárnap, 21.35A magyar hegedűsök mindenütt keresettek. Vajon miben rejlik a „magyar hegedű" titka? Van-e titok egyáltalán? A film ennek a „misztériumnak" ered a nyomába. Duna TV, augusztus 20., hétfő, 15.25, ismétlés: augusztus 21., kedd, 10.55A második világháború idején a Keleti-Kárpátokban kiépített ún. Árpád-vonal maradványait járja végig a film, amely eredményesen fékezte meg a szovjet előrenyomulást. Duna World, augusztus 26., vasárnap, 21.35Kisjátékfilm a szegénységről, bánatról, hitről és a családi összetartozásról egy kis székely faluban és a környező erdőben a múlt század harmincas éveinek végéről. M5, augusztus 20., hétfő, 19.35Az animációs sorozat Dettiről és hűséges kutyájáról, Drótról szól, akik mindig fantasztikus kalandokba keverednek. M2, augusztus 18–19., szombat­–vasárnap, 14.40ONLINE:Az erdélyi arisztokrata családok útját, az ősi kastélyok sorsát és jelenét bemutató dokumentumfilm-sorozat negyedik epizódja Kemény János leszármazottainak magányos küzdelmét mutatja be. Az alkotás a Magyar Idők oldalán érhető el.VÁLOGATÁS AZ ISMÉTLÉSEKBŐL:Olyan embereket mutat be a páneurópai piknikről szóló dokumentumfilm, akik egymást nem ismerve, más-más időpontban és helyen mégis azonos módon cselekedtek. Duna World, augusztus 19., vasárnap, 13.55, ismétlés: 4.05Kisjátékfilm a menekülésről és a bűntudatról, amelyet egy rejtélyes, a férfi és a nő között eloldozhatatlan fonál jelképez. M2, augusztus 19., vasárnap, 23.15Egy fiatal, boldog, jegyben járó párról szól a kisjátékfilm, akiket a fiú szülei disznóvágással várnak haza, ám a testvérek között szinte tapintható feszültség mindent megváltoztat. M2, augusztus 26., vasárnap, 23.10, ismétlés: 3.20A filmek megtekintéséhez kellemes kulturális élményt és tartalmas időtöltést kívánunk!