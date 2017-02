Ezeket biztosan nem tudta az Oscar-díjas színésznőről

Napjaink egyik legnépszerűbb sorozatszínésznője, aki karrierje csúcspontjaként Oscar-díjat is nyert. Hiába ismerik azonban világszerte, Marcia Gay Harden élete sok olyan érdekességet rejt, amiről a rajongók sem tudnak. Összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat a Vészhelyzet: Los Angeles főszereplőjéről.



Elképesztően figyelmes



A sztárok többsége hozzá van szokva, hogy akárhova megy, elkényeztetik. Sokan természetesnek veszik a különleges bánásmódot, Marcia Gay Harden azonban nem tartozik közéjük. A színésznő minden ajándékot kézzel írt levélben köszön meg, nem tett másként az Oscar-díja után sem.



Világlátott diák



Harden a főiskola első évét Görögországban, a másodikat Németországban végezte el, majd a texasi egyetemen szerezte meg az alapdiplomáját. A mesterszaknak már a New York-i egyetemen futott neki.



Soha nem adja fel



A karrierje kezdetén történt, hogy Marcia öt percet késett egy meghallgatásról, ezért a rendező otthagyta és elindult a repülőtérre. A színésznő kabrióval hajtott utána az esőben, átjutott a kapun és még a repülőre is sikerült feljutnia, ahol odaadta az önéletrajzát és a fényképét.



Édesapja katonatiszt volt



A színésznő édesapja az amerikai haditengerészet tisztjeként szolgált. Pilótaként egyszer életeket is mentett, amikor az általa vezetett gép motorja kigyulladt a levegőben a San Fransiscó-i öböl felett. A hős pilótának sikerült úgy navigálnia a zuhanó gépet, hogy centiméterekkel elkerülte a kocsikat, ő pedig még időben katapultált.



Bejárta a világot



Édesapja munkája miatt fiatalkorában élt Japánban, Németországban, Görögországban, Kaliforniában és Maryland államban.



Tragédia a családban



Marcia unokaöccse, unokahúga és sógornője 2003-ban egy lakástűzben vesztették életüket. A család New York-i lakásában a gyertyáktól lángra kaptak a bútorok és a függönyök, a két gyermek és édesanyjuk pedig nem tudtak időben kimenekülni.



Véletlen egybeesések



A Thaddaeus ritka névnek számít az Egyesült Államokban, Marcia életében azonban két nagyon fontos ember is viselte: öccse és volt férje. Thaddaeus Scheell-től három gyermeke született, egy lány, majd nem sokkal később egy ikerpár.



Oscar-díjat kapott



Marcia Gay Harden Oscar-díjat kapott legjobb női mellékszereplő kategóriában a Pollock című filmben nyújtott alakításáért. Az önéletrajzi drámában Jackson Pollock festőművész feleségét, Lee Krasnert alakította.



Majdnem visszaadta a Code Black szerepét



Marcia jelenleg a Magyarországon az AXN csatornán futó Vészhelyzet: Los Angeles című sorozatban alakítja Dr. Leanne Rorisht. A sorozat nagy sikerrel fut az Egyesült Államokban, a színésznő először mégis visszautasította a szerepet. Később mégis megváltoztatta a véleményét, amikor megnézte a sorozat alapjául szolgáló dokumentumfilmet.