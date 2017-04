Ezeket a magyar filmeket is láthatod az idei Mediawave Együttléten!

Az idei 1374 filmes nevezésből különleges és színes versenyprogram állt össze, a világ minden tájáról érkező alkotások mellett a magyar kisjátékfilmek animációs és kísérleti filmek és dokumentumfilmek is helyet kapnak.

A magyar animációs- és kísérleti film egyre többször szerepel sikeresen a világ filmfesztiváljain. Bucsi Réka Symphony no. 42 című opuszának sikere után a második animációs filmje, a Love sorra hozza el a díjakat a nemzetközi filmfesztiválokon, elsőként a 2016-os 66. Berlinálé rövidfilmes versenyprogramjában debütált.Szintén Berlinben, a Kritikusok Hetén mutatták be Máté Bori kézzel festett, fotónegatívok montázsából készített munkáját, a Headless Appeareance -t, amely Magyarországon először a Mediawave Együttléten lesz látható.Levetítik Lichter Péter Non-Places: Beyond the Infinite című kísérleti filmjét, valamint Köszegi Tamás fénymásolóval készült kísérleti animációs filmjét, A másolót. Különleges filmélménynek ígérkezik Ulrich Gábor Balance című kísérleti animációja is.A hazai alkotókat különösen foglalkoztatta a kivándorlás, az identitáskeresés, a szociális problémák, illetve a felelősségvállalás témaköre. Kárpáti György Mór filmje, a Gólyatábor a még mindig kibeszéletlen, a nők ellen elkövetett bántalmazást dolgozza fel. Fizetős nap , Bernáth Szilárd filme hiteles karakterrajzokkal dolgozó krimi, amely egy valós társadalmi helyzetbe ágyazódik be, egy kelet-magyarországi faluban a cigányokat kizsákmányoló uzsorásokról szól.A rendezőként már sokszor bizonyított Szabó Simont egy, a nagymamájától hallott második világháborús történet inspirálta az Ebéd előtt elkészítésére. A vágás nélküli rövidfilm egy kislány napjáról szól, aki észreveszi, hogy embereket toloncolnak el és a családjával megpróbál segíteni rajtuk.Bereczki Csaba Soul Exodus című zenés dokumentumfilmjének középpontjában a The Brothers Nazaroff hagyományos klezmerzenét játszó alkalmi formáció tagjai állnak. Az amerikai születésű zenészek egyfajta fordított exodusként útra kelnek, hogy megkeressék zenei gyökereiket.A Soul Exodushoz hasonlóan a Donkey Xote című kisfilm is részben a kivándorlásról szól, de ezt a rendező, Bánovits Ottó humoros és szórakoztató történetben meséli el. Tőle egyébként egy másik rövidfilmet is láthatunk a Mediawave-en, az Agapé című 2014-es alkotást., a szervezők április 20-ig várják a hazai és határon túli fiatal filmesek jelentkezését. A pályázatra beérkező anyagok közül a fesztivál ideje alatt öt jelentkezőnek lehetősége lesz arra, hogy részletesen ismertesse tervét. Ezen a fórumon részt vesznek a Magyar Nemzeti Filmalap és a Magyar Media Mecenatura munkatársai és filmes szakemberek is.További infó: www.facebook.com/mediawavefestival