Ezekben az országokban a legjobb nyugdíjasnak lenni a régióban

Az ENSZ számításai szerint míg 2010-ben a világ népességének közel 8 százaléka töltötte be a 65. életévét, 2050-re több, mint kétszeresére, 2100-ra akár háromszorosára nő az arányuk.



A boldog időskor az anyagi biztonságon, a minőségi megtakarítási programok meglétén, az egészségügyi szolgáltatások rendelkezésre állásán és a kulturált, biztonságos lakókörnyezeten múlik. Az igazán gondtalan évekhez továbbá hozzájárul, ha megnyugtató természet és a lelkünket építő, inspiráló táj vesz körül.

Utána néztünk, hogy Közép-Kelet-Európában mely országokban várnak a legszebb évek a nyugdíjasokra.



Bulgária



Mivel a nyugdíjasoknak jellemzően fix havi bevétele van, számukra az egyik legfontosabb a pénz értéke, ha idős korukra egy másik országba való költözésen gondolkoznak. Bulgária, az Európai Unió egyik legfrissebb tagja számukra nyújthat tökéletes alternatívát.



Bulgária gazdasága az utóbbi években robbanásszerűen fejlődött. Az egyik legfontosabb tudnivaló, hogy még nem vezették be az eurót, éppen emiatt az árakat és a megélhetési költségeket a nyugat-európai nemzetekhez képest jóval alacsonyabban tartották.



Mielőtt Bulgária 2007-ben csatlakozott az EU-hoz, a legtöbb szakértő úgy vélte, hogy az ország ingatlanpiaca és turizmusa szárnyalni kezd majd. Bár az európai befektetések száma nőtt, az állam a nemzeti identitás megtartására törekedett, és nem tárulkozott ki mindenki előtt csak azért, hogy egy újabb turistaközponttá váljon Európában.



Mindazonáltal Bulgáriának van turizmusa, amely három ágra épül: a Fekete-tengeri nyaralásokra, a hegyvidéki sítúrákra, és a műemlékekben gazdag szófiai városnézésekre. Emiatt az ország a legjobb választás lehet azon nyugdíjasok számára, akik a határ átlépését nélkülözve szeretnének kulturális és földrajzi látványosságokhoz eljutni.



Horvátország



A sokak által fantasztikus éghajlata és csodálatos partszakasza miatt kedvelt Horvátország jelentős része érintetlen, háborítatlan és számos kiaknázatlan lehetőség rejlik benne.



Bár a filmsztárok jachtokkal közlekednek az Adrián, és sok sziget magánkézbe került, Horvátország vigyázott rá, hogy féltett kincseiket ne fedjék fel a dúsgazdagok előtt, ezzel biztosítva, hogy ne legyen jelentős a külföldi befolyás a határokon belül.



A Lonely Planet, a világ egyik legelismertebb útikönyve azt írja az országról, hogy itt a látványosságok időtállóak, mintsem trendik, ami hívogató lehet mindazon nyugdíjasok számára, akik magas színvonalú, de fenntartható élet után kutatnak külföldön.



A horvát nép a XXI. századi hétköznapokat össze tudja egyeztetni a történelmi hagyományok ápolásával, amely egy másik országból származó idős számára addig nem tapasztalt élményeket nyújthat.



Románia



A hazánkkal szomszédos ország egyik legnagyobb előnye lehet, hogy a régióban az egyik legolcsóbb mind az élelmiszerek, mind a lakhatás tekintetében. Előfordulhat, hogy bizonyos termékekhez a magyar árakhoz képest fél áron is hozzájuthatunk, a lakásvásárlás pedig gyakorlatilag Bukaresten kívül kis túlzással mindenütt fillérekbe kerül.



Bár a közhiedelemben az él, hogy Románia egy veszélyes ország, és az embernek féltenie kell az életét, valójában mára rendkívül alacsony a bűncselekmények száma, bárki biztonságban közlekedhet az utcákon anélkül, hogy attól kellene tartania, kirabolják.



A nyugdíjasok számára az egyik legnagyobb előnyt jelentheti, hogy Romániában szinte mindenki ért és beszél angolul, tehát nyelvi problémákba aligha ütközünk. Sőt, Erdélyben még mindig sokaknak a magyar az anyanyelve.



Szintén az odaköltözés mellett szól, hogy a kisebb városokban szinte minden elérhető gyalog vagy kerékpárral, tehát nem kell kisebb vagyonokat költeni a közlekedésre, ráadásul az egészségnek sem árt a kis mozgás.



Magyarország



Az aktív öregedés az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint olyan egészségi állapot, amellyel az életminőség ebben az életszakaszban is javítható, s fenntartható az önállóság, a szabadidő tartalmas eltöltése.



Ebben a megközelítésben fontos szerep jut a hobbiknak és kulturális tevékenységeknek, a társas kapcsolatoknak, a tudás és a tapasztalatok megosztásának, melyekre Magyarországon kivétel nélkül lehetőség nyílik.



Hazánk természeti adottságai egyedülállóak a régióban, a fejlesztések az utóbbi években folyamatosak, a vidékfejlesztésnek köszönhetően pedig egyre élhetőbbé válik az ország. A Balaton térsége továbbra is rendkívüli vonzerőt jelent, nem véletlen, hogy évről évre rengeteg külföldi visszajár nyaralni, ráadásul a helyi szolgáltatók kitartó munkájának köszönhetően ma már nyugodtan mondhatjuk négy évszakos desztinációnak a magyar tengert és környékét.



Hévíz gyógyvize számtalan betegségre nyújt gyógyulást, jótékony hatása kiemelkedő és nemzetközileg is ismert, elismert. E mellett a városban más szépségápolással és egészségmegőrzéssel kapcsolatos magas színvonalú szolgáltatás is elérhető. Zalacsányban pedig épül Közép-Európa első luxusfaluja, Zala Springs. A nyugdíjasok itt páratlan körülmények közt pihenhetik ki egy élet fáradalmait.