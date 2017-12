Ezek voltak 2017 legjobb dalai

A csatorna, amely közel 40 évvel ezelőtt forradalmasította a zenés videoklipek műfaját, ebben az évben is a legnagyobb bulik nélkülözhetetlen dalait hozta el a zene rajongóinak.Az idei nyár gigaslágere, a Despacito, Bruno Mars That’s What I Like című száma vagy a Clean Bandit klasszikus popdala, a Symphony egyaránt felkerült a listára, de az abszolút győztes Ed Sheeren Shape of You című száma lett.Az októberben debütált magyar MTV, amelynek célja, hogy hazai együtteseknek is teret biztosítson, szintén visszatekintett a 2017-es évre és Top100-as listába rendezte a legtöbbet játszott zenéket.ED SHEERAN - "Shape Of You"DUA LIPA - "New Rules"LUIS FONSI - "Despacito" ft. Daddy Yankee"WELLHELLO - "Régi szőke"DAVID GUETTA ft. JUSTIN BIEBER - "2U"CALVIN HARRIS ft. PHARREL WILLIAMS, KATY PERRY & BIG SEAN - "Feels"J BALVIN ft. WILLY WILLIAM - "Mi Gente"JONAS BLUES ft. WILLIAM SINGE - "Mama"AXWELL / INGROSSO - "More than you know"MARGARET ISLAND - "Engedd, hogy szabad legyek"