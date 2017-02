Ezek a legjobb street food irányzatok

Soha nem volt ekkora a hazai street food választék, a food truck-ok nemcsak megszaporodtak, néhány kocsi igazi ínyencségeket kínál az utca népének. Nem csoda, hogy mesterszakácsokat ejt rabul a műfaj, hiszen az újhullámos street food minőségi, ízletes, gyors, és olyannyira változatos, hogy már kategorizálni is lehet. A legfőbb irányzatokról Vad-Horváth Zoltán, a hazai Street Food Egyesület vezetője számolt be.



Klasszikus gyorskaja: hamburger, hot-dog



A street food őrület hajnalán ezek az ételek merítették ki a gyorskaja fogalmát. A vízparti büfé műfaj nem tűnt el, viszont alaposan átalakult: a fogások minőségi alapanyagokból, válogatott (legtöbbször magyar) termelőktől érkeznek. A legtöbb városban már nemcsak egy burgerező, hot-dogos van, de választani sem csak a sima és a sajtos, vagy a majonézes és a ketchupos közül lehet.



Utcára került nemzeti ételek



Olasz gnocchit, szerb pljeskavicat és mexikói Burritot is kínálnak már street food gyanánt a magyar furgonok, sőt a Babuska nevű kocsinál orosz nemzeti ételek közül válogathatunk. Ha egy nap alatt szeretnénk végig enni Európát, a sort érdemes a belga wafel mestereinél, a Lekker! nevű food truck-nál zárni.



Az elcsábult mesterszakácsok



Egyre több az olyan autó, amit a kínálata alapján egyetlen kategóriába sem sorolhatunk. Nincs fő termékük, mégis imádja őket a közönség – ők az úgynevezett guruló séfek, akik szinte ugyanazt művelik egy apró büfékocsiban, mint az éttermek csúcstechnológiás konyháiban. Az ételekre mégsem kell órákig várni, és az utcán elfogyasztva is ugyanolyan finomak, mint a fehér abrosz mellett ülve.



Gyorsan és édesen!



Egyedi street food irányzatot képviselnek a desszertes, édességes truck-ok, a mozgó fagylaltozók, palacsintázók, vattacukros kocsik. Ezt a műfajt a gyerekek, családok kedvelik a leginkább, ezért évről-évre többen alakítanak ki erre a célra is furgonokat.



Medvekarom és füstölt hús



A street food műfajában külön kategóriát alkotnak az úgynevezett smokeres-ek, akik minimum 12, de van aki 20 (!) órán át is kitartóan füstöli a különböző húsokat. Miután elkészülnek, egy különleges, medvekaromként emlegetett kesztyűvel tépik cafatokra a húsokat, hogy szendvicsekben, salátákban tálalják saját maguk főzte BBQ szószokkal.



Ázsia varázsa



Külföldön már hódít, ezért számíthatunk rá, hogy hamarosan nálunk is megjelennek az ázsiai ételeket kínáló büfékocsik. Erre ösztönzi a szakmát az ország első Food Truck Rally-ja is, ahol a résztvevő furgonoknak öt meghatározott ázsiai fűszerből kell választaniuk, és ebből alkalmi fogást kreálniuk a rendezvényre.