Ez volt Korda György titka a Magyar vándor forgatásakor

Szinte nincs olyan korosztály, amely ne ismerné Korda György slágereit. Mindez nem meglepő, hiszen a művész 1958-ban, mindössze tizenkilenc évesen kóstolt bele a zeneiparba, amelynek azóta is meghatározó ikonja feleségével, Balázs Klárival együtt. A páros most életműkoncertre készül, ám addig is a 103.9 Sláger FM-en elevenítették fel pályafutásuk emlékezetes momentumait.Volt egy filmes szereplésem a Magyar vándor című filmben. Sosem beszéltem eddig erről, de most elmondom ezt a történetetkezdte a vasárnapi Sláger Témában Korda György.Nem sokkal a felvétel előtt voltam fogorvosnál és kaptam egy ideiglenes hidat. Kértem, hogy ne helyezzék fel nagyon szorosan. Elkezdtük a forgatást, amelyben a Kicsi Beatrice című dalt kellett énekelnem. Egyszer csak azt éreztem, hogy elkezdett a fogam lefelé jönni. A nyelvemmel próbáltam tartani, ettől lett olyan az általam alakított karakter, amilyenmondta Korda György, akinek felesége végignézte férje profikat megszégyenítő helyzetmegoldását.A monitor előtt álltam Herendi Gáborral. Láttam, hogy mi történik, a stáb viszont nem sejtette. Mindenki azt hitte, hogy ennyire jól hozza a szerencsétlen figurát, pedig valójában ez állt a hátterébenmondta Balázs Klári , aki férjével közösen teljes erőbedobással készül az életműkoncertre, melyről számos kulisszatitkot oszt meg a páros vasárnap este 20:00-tól a Sláger Témában.