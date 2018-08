Ez lesz a Z generáció álommunkája

A Z generáció tagjainak ez már több mint egy jó szabadidős tevékenység – egyre többen gondolnak rá megélhetési formaként is. A jövő fiatalsága számára nem csak lehetséges, de vágyott cél is, hogy egy virtuális karakter irányításával keresse a kenyerét"

A magyar e-sport számokban

2015-ben alakult meg a Magyar Esport Akadémia, az első magyar e-sport oktatással foglalkozó intézmény



Idén rendezték meg Magyarország első, nemzetközi, világszínvonalú e-sport rendezvényét, ahol a FIFA sportágban magyar játékos nyert (Szirtesi Gábor alias Gabinho)



A magyar e-sportolók száma kb. 200 000 főre tehető



A legtöbbet kereső magyar e-sportoló közel 92 000 amerikai dollárt nyert eddig, ami kb. 24 millió forintnak felel meg

Felmerülhet a kérdés: pontosan mi is az e-sport, és vajon tekinthetünk-e rá szellemi sportként? A K&H mozdulj! program a magyarországi e-sport elkötelezett támogatójaként ezekre a kérdésekre adja meg a választ.Bár már negyven évvel ezelőtt is szerveztek olyan összecsapásokat, ahol videojátékosok egymás ellen küzdöttek, a mai értelemben vett e-sport csak az ’90-es években született meg. A technika fejlettsége ugyanis ekkorra jutott el odáig, hogy a játékosok ne csak a számítógép, hanem egymás ellen is kipróbálhassák tudásukat.– fejtette ki Horváth Magyary Nóra, a K&H Csoport kommunikációs ügyvezető igazgatója.„Az e-sport világa kétségkívül sok hasonlóságot mutat a hagyományos sportokéval. A játékosok fizikai teljesítőképessége miatt a profi csapatok fizikai edzésprogramot építenek be a felkészülésükbe. Emellett a játékok szervezeti felépítése is hasonló a hagyományos sport világáéhoz – a játékosok csapatokba, ligákba tömörülnek, lokális és globális versenyeken indulnak, és nekik is van rajongótáboruk, miközben a média előszeretettel közvetíti a rangos versenyeket" – mutatta be az e-sport jellemző tulajdonságait Hodozsán Dániel, az esport1.hu tartalomigazgatója.Az e-sportot egyre többen tartják számon szellemi sportként, ugyanis itt is igaznak bizonyul, hogy a siker fejben dől el: a motorikus mozgásokon túl magasszintű stratégiai gondolkodásmódra, villámgyors döntéshozatalra és kiemelkedő csapatmunkára van szükség.Egy profi játékos akár napi 12-14 órát is eltölt számítógép előtt ülve. Ez természetesen nem csak a játékkal eltöltött időt jelenti, beletartoznak a stratégiai megbeszélések és elemzések, valamint az egyéni- és csapatjáték gyakorlása is.Egy-egy mérkőzés akár 5 órát is igénybe vehet, ami alatt folyamatos koncentráció és maximális teljesítmény szükséges, ezért az állóképesség kiemelkedően fontos a játékosoknál. Mindezek hasonló mentális tevékenységek, mint amiket a ma már világszerte szellemi sportként elfogadott sakkban vagy pókerben láthatunk.