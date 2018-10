Ez Bangó Margit egyik legnagyobb kívánsága

Lázasan készül házassági fogadalma megerősítésére Tina és Emilio, akik hamarosan újra kimondják a boldogító igent egy ceremónia keretében. A pár megadja a módját az ünneplésnek, ezért az alkalomhoz illő ruháról is gondoskodnak. Bár Tina egyszer már járt ruhapróbán, most azonban a család egész női szakaszát bevetette, hogy segítsenek neki döntést hozni.



– Azért is szerettem volna, hogy mindannyian itt legyenek, mert ők aztán igazi kritikusok. Ami a szívükön, az a szájukon. Tudom, hogy őszintén meg fogják mondani a véleményüket – mondta Tina, aki egymás után bújt bele a ruhakölteményekbe. Azonban mindegyik ruhánál más és más volt a hölgyek véleménye. – Ami tetszik a többségnek, az nem tetszik a nagyobbik lányomnak vagy épp fordítva. Igazából mindegy mit mondanak, én lélekben már döntöttem, amihez persze az ő véleményük is hozzátett – mondta Tina, akinek Bangó Margithoz hasonlóan szinte elállt a lélegzete, mikor lányait meglátta a koszorúslány ruhában. A nagy napon ugyanis lányai viszik majd Tina fátylát. Bangó Margit már most alig jutott szóhoz a meghatottságtól.



– Csodálatos dolog, hogy Vivike és a kis Tina is ott lesznek az eskütételnél. Számomra Tina és ők a legszebbek, annyira örülök, hogy így láthatom őket és részese lehetek mindennek. Egy dolgot várok az élettől és kérem a jóistent, hogy megadja: a kis Tinának még ott lehessek az esküvőjén. Most 17 éves, de remélem, hogy amikor eljön az ideje, az ő nagy napján is ott lehetek még – mondta a nóták koronázatlan királynője a Drága családom mai epizódjában, melyet 21:00-tól láthatnak a nézők a Sláger TV-n.