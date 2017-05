Ez a nő férfiak kínzásából lett milliomos (18+)

© Photoswithattitude

Araneae „Ari" Mactans dominaként keresi a kenyerét, s a napokban a Daily Mail készített vele egy interjút, amelyben beavatta mindennapjaiba az olvasókat - írja a BorsOnline Az Angliában, Farnhamben élő nő fiatalon kezdett el rajongani a gótikus viseletekért, a bőrszerkókért, a fétiscuccokért, ezért tudatosan kereste az efféle közösségeket. Először 19 évesen találkozott a domina-műfajjal, amikor egy klubban megkorbácsolt egy ismeretlen férfit. – Minden egyes csapásomtól egyre jobban felizgult, én pedig hatalmat éreztem a kezemben – nyilatkozta az esetről.Nem meglepő módon ez az egy alkalom annyira a tudatába égett, hogy nem tett le a folytatásról, mivel azt érezte, ez lenne számára az álommunka. Végül 25 évesen vált teljes állású dominává, felvette a Domina Araneae nevet és elindította saját weblapját is.

Onnantól egyre-másra érkeztek hozzá a különleges kérések. – Volt, aki azt szerette volna, ha fojtogatom a lábujjaimmal. Egy másik arra vágyott volna, hogy porig alázzam. Furán hangzott, de nem ítélkeztem fölöttük – mesélte. Neki egyébként az a kedvence, amikor a férfiak intim testrészeit rugdoshatja.A domina kiemelte, sokan amiatt keresik őt, hogy megmenthessék a házasságukat, mivel a fantáziáikat nem tudják otthon kiélni az egyébként imádott párjukkal.Arinak jelenleg havonta nagyjából 20 vendége van. A szolgáltatásai viszont egyáltalán nem tartalmaznak szexet. Habár barátja, Kieran Helps így sem örül igazán annak, amit barátnője csinál, ugyanakkor mindenben támogatja szerelmét.A domina az elmúlt két évben bővítette is a szolgáltatásait, a lábimádók is kereshetik. Olyan is előfordult, hogy Ari páronként 25 fontért, nagyjából 9 ezer forintért küldte el egyik ügyfelének a használt, izzadt edzőzoknijait. Az elmúlt 10 évben a nő amúgy nagyjából 250 ezer fontot, majdnem 90 millió forintot keresett, vagyis évente durván 9 millió forintot kaszált. – Sokan nem értenek egyet azzal, amit csinálok. Tény, hogy nem egy 9-től 17-ig tartó átlagmeló, de az biztos, hogy a munkanapjaim sohasem unalmasak – emelte ki Ari.