Ez a nő először a fiához, majd a lányához ment feleségül

A vérfertőzésnek egy nagyon bizarr módját űzte egy asszony Oklahomában, ugyanis több gyermekével is házasságot kötött - írja a borsonline.hu A 46 éves Patricia Spann 2016 márciusában lépett frigyre húsz évvel fiatalabb lányával, Misty Dawn Spann-nal. 17 hónappal azután álltak oltár elé, hogy az államban törvényessé tették az azonos neműek házasságát. Hamarosan azonban egy hivatalban rájöttek: a házaspár közt igen szoros rokoni kapcsolat áll fenn, és azonnal értesítették a rendőrséget. A házasságot végül az év szeptemberében tették semmissé a hatóságok, az anyát pedig később vádalku keretén belül két év börtönre ítélték.Alighanem jól tette, hogy belement a vádalkuba, ugyanis akár 10 évet is kiszabhattak volna rá, pláne, hogy időközben kiderült: nem csak 26 éves lányával jött össze. 2008-ban egyik saját fiával lépett házasságra a nő - azt a frigyet 15 hónap után tették semmissé. Sőt, Patricia a másik fiát, Cody-t is megkörnyékezte, ő azonban visszautasította anyja nem épp anyai jellegű közeledését - írja a Daily Star.Noha az anya már egy ideje a rácsok mögött csücsül, az eset ismét terítéken van: a jövő héten kezdődik ugyanis lánya, Misty Dawn Spann büntetőtárgyalása.