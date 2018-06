Ez a munkavédelmi cipő meghódította a világot - Nézze meg, hogy készül a Dr. Martens

A lábbeli megszületése Klaus Märtens bokasérülésének köszönhető.A férfi orvosként szolgált a német hadseregben a második világháborúban. 1945-ben szabadsága alatt megsérült a bokája miközben a Bajor Alpokban síelt. Úgy érezte, hogy a szabványos katonai bakancsai túl kényelmetlenek a megsérült bokájának, ezért lábadozása alatt fejlesztéseket tervezett a bakancsokhoz, puha bőr felépítést és gumiabroncsokból készített légpárnás talpat.Az ötletre egyetemi barátjával, a luxemburgi származású Dr. Herbert Funckkal alapítottak céget és elsőként főleg a 40 feletti háziasszonyokat hódították meg a kényelmes lábbelikkel. Ők voltak azok, akik a cipőik nyolcvan százalékát megvásárolták.Az üzlet szépen fejlődött, újabb gyárat is nyitottak, amikor a brit R. Griggs Group Ltd. cipőgyártó cég megvette a szabadalmi jogokat a német vállalat cipőinek egyesült királyságbeli gyártására.Az első Dr. Martens-bakancsok („1460"-as stílus) 1960. április 1-jén jelentek meg az Egyesült Királyságban, nyolc fűzőkarikás, ökörvér színű formatervvel.A cipő megjelenését követő néhány évben a gyári munkások és postások viselték munkaruhájuk kiegészítéseként. Aztán hirtelen történt valami egészen más. A brit munkásosztály stílusát felvevő skinhead, punk csoportok kezdték viselni Dr. Martens bakancsait. Ezzel funkcionális munkaruhából egy szubkultúra jelképévé vált a márka. Hamarosan a brit fiatalok számára az önkifejezés szimbólumává avanzsált a Dr. Martens bakancs. Mára pedig divatdiktátorok is felkarolták, aminek - és a gyár szélesebb közönséget megszólító termékvonalának - köszönhetően lehet része bárki mindennapi outfitjének.