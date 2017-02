Ez a film tetszett a legjobban az amerikai rendezőcéhnek

A 32 éves Damien Chazelle-t találta 2016 legjobb rendezőjének az Amerikai Rendezők Céhe (DGA), tovább javítva a Kaliforniai álom című, rekordszámban jelölt musical esélyeit a legjobb film Oscar-díjára.



A DGA díjazottjai a tapasztalatok szerint jó eséllyel gyűjtik be az Oscart is, a rendezőcéh választásai hatással vannak az amerikai filmakadémia tagjainak szavazataira.



A múlt év legjobb dokumentumfilmesének Ezra Edelmant választották, akinek O.J.: Made in America című műve ugyancsak szerepel az Oscar-jelöltek között.



A legjobb elsőfilmes rendező díját az ausztrál Garth Davis, az Oroszlán rendezője nyerte el a szombat esti Los Angeles-i gálán.



A 16 ezer tagot számláló rendezőcéh, a DGA az amerikai mozis és tévés rendezők legjelentősebb szervezete.