Ez a 69 éves férfi törvényesen akar 20 évvel fiatalabb lenni - nem fogja elhinni, miért!

Emile Ratelband Arnheim belvárosában.

Fotó: MTI/EPA/ANP/Roland Heitink

Pert indított egy 69 éves holland férfi, hogy születési dátumát változtassák 20 évvel későbbire - adta hírül a BBC News.Emile Ratelband 1949. március 11-i születési dátumát 1969. március 11-re kéri módosítani, hogy kora miatt ne diszkriminálják álláskereséskor vagy párkereső oldalakon. A változtatás szerinte hasonló ahhoz, mint amikor valaki transzneművé nyilvánítja magát."Olyan időket élünk, amikor nevet is, nemet is lehet változtatni. Miért nem dönthetem el, hány éves vagyok?" - tette fel a kérdést Ratelband.Az arnhemi bíróság döntése négy héten belül várható. A szakértők azonban szkeptikusak, nem gondolják, hogy van olyan jogi lehetőség, amellyel egy ember megváltoztathatná születési dátumát - írták a helyi lapok.Ratelband azzal érvelt, hogy a kora miatt diszkriminálják álláskereséskor és a Tinder online párkereső oldalon is. "69 évesen korlátokba ütközöm, 49 évesen viszont új házat vehetek, új kocsit vezethetek, több munkát vállalhatok. Ha a Tinderen beírom, hogy 69 éves vagyok, nem kapok választ. Ha 49-et mondok, ezzel az arccal fényűző helyzetben leszek" - mondta.Azzal is igyekezett alátámasztani az igényét, hogy orvosai szerint egy 45 éves testében él, saját magát pedig "ifjú istennek" írta le. Tavaly a közösségi médiában számolt be arról a pillanatról, amikor a tükör előtt állva elhatározta, hogy perel a fiatalításért: nem azért, mintha félt volna az öregedéstől, hanem mert a legtöbbet akarja kihozni az életből olyan sokáig, amíg csak lehet.Még a nyugdíjáról is lemondana, ha húsz évvel fiatalabbnak mondhatná magát.A motivációs guruként és médiaszemélyiségként ismert férfi az év elején áttért a buddhizmusra.A holland alkotmány tiltja az életkor szerinti diszkriminációt a munkahelyeken.