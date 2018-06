Extravagáns: golfkocsival érkezett saját esküvőjére a mulatós sztár fia

kép: BorsOnline

A Zalacsány egyik luxusszálloda-komplexumába meghívott szűk családi-baráti kör hagyományos lakodalom helyett egy nagyon mai, modern ceremóniának lett részese. Volt ott minden, amit esküvőn ritkán látni: klasszikus hintó helyett golfkocsival érkező ifjú pár, szertartás alatt a tó közepéről feltörő szökőkút, neves ruhatervező, Eddy K. készítette törtfehér színű meny­asszonyi ruha egyedi fejdísszel, de még híres house DJ zenéjére topogó násznép is. - írja a BOrsOnline

Fiam, Ferike és Petra 7 éve élnek együtt, így időszerű volt az esküvő. Régen féltem az idő múlásától, most viszont azt érzem, hogy ahogy telik, egyre boldogabb vagyok. Van egy gyönyörű unokám, Kolos, akivel nem tudok betelni, most pedig a féltett kisfiam lett egy pillanat alatt felnőtt férfi. Nagyon örülnék, ha hamarosan megérkezne a családba a harmadik Kaczor Feri is.

kép: BorsOnline

– dobta föl a magas labdát fiának a legidősebb Kaczor. Az újdonsült feleség boldogan nyilatkozott élete legszebb nap­járól.

Elmondhatatlanul boldogok vagyunk. A helyet Ferikével közösen választottuk ki, de természetesen az egyéb kérdésekben elsősorban én voltam az ötletgazda. A legfontosabb szempont az volt, hogy korosztálytól függetlenül mindenkinek legyen akkora élmény ez a nap, mint nekünk. Végül is egyszer van ilyen alkalom az életünkben, adjuk meg a módját, nemde?

– mondta Petra.