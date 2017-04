Exek az édenben - Miért szereti Bódi Sylvi Balit?

Április 18-án debütál a VIASAT3 legújabb párkereső reality-je, az Exek az édenben.A csatorna saját gyártású műsorának helyszíne az indonéziai Bali szigete, ahol a szereplőknek nemcsak a játékos feladatokkal, hanem saját múltjukkal is szembe kell nézniük.Az angol Ex on the Beach formátum alapján készült műsor ugyanis nem hagyományos párkereső: a gyönyörű luxusvillába elsőként beköltöző három fiúhoz és három lányhoz hetente érkeznek új játékosok, akik azonban nem lesznek ismeretlenek a számukra, hiszen exbarátaikról vagy exbarátnőikről van szó.A Balira szinte hazajáró Bódi Sylvi vezeti a műsort, aki most elárulja, miért nyűgözte le ennyire a meseszép sziget.