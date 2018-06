Ewan McGregorral folytatódik a Ragyogás című kulthorror

Ewan McGregor alakítja Jack Nicholson már felnőtt fiát a Ragyogás című legendás horrorfilm folytatásában - számolt be róla a The Hollywood Reporter.



Stephen King 2013-ban publikálta Ragyogás című 1977-es regénye folytatását. Az Álom doktor című könyv filmes adaptációja most a Warner Bros. stúdióban készül.



A Ragyogásból Stanley Kubrick rendezésében 1980-ban született a filmes feldolgozás Jack Nicholson főszereplésével, amely a horrorműfaj egyik meghatározó klasszikusa lett. McGregor a Nicholson alakította apa felnőtt fiát játssza az Álom doktorban. A filmet Mike Flanagan rendezi, aki korábban a Netflixnek már forgatott egy King-filmet, a Gerald's Game című drámát.



A történetben az egykori alkoholista Dan Torrance (McGregor) egy hospice-ban dolgozik, ahol újraéledő különleges képességével segít a haldokló betegeken, ezért álomdoktornak becézik. Élete azonban újabb fordulatot vesz, amikor megismerkedik egy kislánnyal, Abra Stone-nal, akinek különleges képességei miatt menekülnie kell üldözői elől. A küzdelem csúcspontját a hírhedt Panoráma hotelben éri el, amely egykor a Ragyogás helyszíne volt.