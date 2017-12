Évi 20 millió üveg pezsgőt fogyasztunk

Magyarországon évente mintegy 20 millió palack, megközelítőleg 150 ezer hektoliter pezsgő fogy, az idén mennyiségben enyhe, értékben kétszámjegyű növekedést prognosztizálnak a szakemberek - közölte a Törley Pezsgőpincészet Kft. ügyvezető igazgatója az MTI érdeklődésére.



Kovács György szerint az elmúlt években a mennyiségét tekintve stabil volt a pezsgőfogyasztás, értékben pedig kétszámjegyű volt a növekedés. A Törleynél már a 2014-es szezontól az tapasztalható, hogy a fogyasztás a magasabb minőségű magyar pezsgők irányába tolódik el, a vásárlók egyre inkább a kiváló minőségi kategóriájú pezsgőket keresik - mondta.



A magyar pezsgőfogyasztásra továbbra is jellemző a szezonalitás, az éves pezsgőmennyiség több mint felét november-decemberben vásárolják meg. A karácsonyi szezonon kívül a második legerősebb időszak a három nyári hónap. A pezsgő azonban ma már nem hiányzik a magyar családok életéből, a különböző ünnepekkor és különleges alkalmakkor is fogyasztják - közölte az ügyvezető igazgató.



Az alsó árkategóriájú termékeknél nincsenek pontos piaci adatai a cégnek, ebben a szegmensben ugyanis a Törley nincs jelen - közölte az ügyvezető igazgató. Közepes árfekvésű termékekből mintegy 10 millió palack, prémiumból több mint 1 millió, szuper-prémiumból 100 ezres nagyságrendű palack fogy a magyar piacon - tette hozzá. A közepes árkategóriájú pezsgő 800-1200 forintba kerül, míg a prémium kategóriát 1500-2500 forintért adják, a szuper-prémium kategóriáért pedig 3000-5000 forintot kell fizetni palackonként.



Magyarországról évente mintegy 7,5-8,0 millió palack pezsgő kerül a külföldi piacokra. A Törley számára Európán belül Skandinávia, és a Baltikum nagyon jelentős exportpiac pezsgőben. A környező országok szinte mindegyikébe szállítanak, Európán kívül pedig Észak-Amerikában, főleg Kanadában van komoly piaca a magyar pezsgőnek. Emellett vannak szállítások még Ázsiába is Vietnamon kívül Kínába és Japánba, csakúgy mint Afrikába, illetve Dél- és Közép-Amerikába is - közölte.



A pezsgőimportról nincsenek pontos adatok, de maximum 1-2 millió palackra tehető a külföldről származó pezsgők mennyisége, amely leginkább Olaszországból érkezik az országba - mondta az ügyvezető igazgató. Tavaly a Törley 21-22 millió palack pezsgőt és 15-16 millió palack minőségi bort állított elő. A pezsgőpincészet nemcsak Magyarországon, hanem Európa számos országában, sőt, a tengerentúlon is elismert piaci szereplő Kovács György szerint. A cég részesedése a magyar pezsgőpiacon értékben 65-70 százalékra tehető, a Törley Pezsgőpincészet mintegy 40 országban van jelen.



Kovács György elmondta, a cég legfontosabb beruházása az alapanyag-biztonság stabilitását célzó szőlőtelepítési program, amely hetedik éve zajlik és évente 15-30 hektár szőlőtelepítést foglal magába. Nagy figyelmet fordítanak még a Törleynél az energiafelhasználásra és a környezetvédelemre is. A Törley Pezsgőpincészet Kft. a 2016-os évet több mint 18 milliárd forint árbevétellel zárta, a forgalom eddigi alakulása alapján 2017-ben is növekedést várnak - közölte Kovács György.