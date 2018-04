Eva Longoria csillagot kapott Hollywoodban

Eva Longoria amerikai színésznő, a Született feleségek című népszerű televíziós sorozat sztárja kapott csillagot hétfőn a hollywoodi Hírességek sétányán.



A 43 éves színésznő csillagjának leleplezésére barátai, családtagjai és szórakoztatóipari hírességek gyűltek össze, köztük Ricky Martin popénekes, Anna Faris színésznő és Felicity Huffman, aki nyolc évadon át játszott együtt Longoriával a Született feleségekben.



"Még mindig úgy érzem magam, mint egy kislány a texasi Corpus Christiből, akinek nagy álma és nagy haja volt" - mondta Longoria. Hozzátette: "nőként és egyszersmind latin nőként számos közösséget képviselek, amelyeknek most azt üzenem, hogy ez nem az én, hanem a mi csillagunk".



Longoria egyebek között a Nyughatatlan fiatalok és a General Hospital című sorozatokban kezdte pályafutását, majd a hírnevet a Született feleségek című széria hozta meg számára, amelyért Golden Globe-díjra is jelölték, valamint többször is elnyerte a legnagyobb amerikai színészcéh, a Screen Actors Guild (SAG) díját.



A hétfői ceremónián Longoria harmadik férje, Jose Antonio Baston is jelen volt, akitől első gyermekét várja a színésznő.



A csillagavatás egybeesett Longoria legújabb filmjének, az Átejtve című vígjátéknak a bemutatójával, amelyben Anna Faris és a mexikói színész, Eugenio Derbez a színésznő partnere. A mozi a Goldie Hawn és Kurt Russell főszereplésével készült 1987-es A vasmacska kölykei című film remake-je.



A Hírességek sétányán több mint ötven éve gyűlnek a szórakoztatóipar nagyságainak csillagai. A színházi, a filmes, a televíziós, a rádiós és a zenei világ hírességei közül évente mintegy kéttucatnyi újabb személy kap csillagot.