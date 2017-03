Év végén várható a Tetovált lány folytatása

Sony stúdiónál ugyanis nem a második könyvet vették elő - írja az est.hu Az új film, mivel nem kapcsolódik az előzőhöz, igazán nem is nevezhető folytatásnak. Az összefüggés, csupán annyi, hogy három részt átugorva, a Millenium sorozat 4. részét (Ami nem öl meg) filmesíti meg a Sony.A rendező sem David Fincher lesz, és a szerepeket is újraosztottákAzt beszélik, hogy a kiválasztott rendező, Fede Alvarez (Gonosz halott, Vaksötét) Natalie Portmant vagy Scarlett Johanssont szeretné megszerezni Lisbeth Salander szerepére. A forgatókönyv már közel áll ahhoz, hogy késznek mondhassák, így egy 2018-as októberi bemutatót lőttek be a stúdiónál - írják.