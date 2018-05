Eurovíziós Dalfesztivál: lezajlott az AWS első próbája Lisszabonban

Lezajlott az AWS első próbája Lisszabonban, ahol a modern metált játszó zenekar Magyarország képviseletében lép majd színpadra az Eurovíziós Dalfesztivál május 10-i, második elődöntőjében."Percre pontosan meg volt adva, hogy mikor mit kell csinálni, volt külön fülesbeállás és mikrofonpróba, valamint elmagyarázták, hogy melyik pillanatban hol kell állnunk, hogy éppen ne égessen meg minket a tűz. Profi a stáb és a producerek hihetetlen jó fejek és nagyon kedvesek" - mondta el Siklósi Örs, az AWS énekese szerdán az MTI-nek az első próba után.Kiemelte, hogy rendkívül profik a produkción és a műsoron dolgozó szakemberek. Nagyon jól érezték magukat a próbán, és bár a színpad hatalmas, sikerült bejárniuk és a tervezett koreográfiát megvalósítaniuk.A színpadi próba után bevonultak egy megtekintő-szobába, ahol visszanézték a produkciót. Az együttes elmondta, hogy hangban mit szeretnének változtatni, valamint megbeszélték a kameraállásokat, de mindenki véleménye szerint nagyon egyben van a produkció és örülnek, hogy együtt dolgozhatnak - idézte fel Siklósi Örs, hozzátéve: "igazából ez az együttesnek megtiszteltetés".A csapat a május 10-i, második elődöntőben tizenharmadikként lép színpadra a lisszaboni versenyen, amelynek elődöntőit és a május 12-i döntőt is élőben közvetíti a Duna Televízió. Az adások előtt 20 óra 30 perctől Hangolódjunk az Eurovízióra! címmel felvezető műsort láthatnak a nézők, ebben többek között a többi versenyzőt is bemutatják majd.Az utazó stábot elkíséri Tér Sebestyén vlogger, aki megnyerte A Dal 2018 lisszaboni videobloggere pályázatot és aki a kulisszák mögül is tudósítani fog. A videókat A Dal Facebook-oldalán és az adal.hu honlapon találhatják meg az érdeklődök.Az AWS a Viszlát nyár című számmal február végén megnyerte A Dal 2018 című dalválasztó versenyt, ezáltal a zenekar képviselheti Magyarországot az Eurovíziós Dalfesztiválon. Az AWS tinikből alakult Budakeszin 2006-ban és már három stúdióalbumot (Fata Morgana - 2011, Égésföld - 2014, Kint a vízből - 2016) jelentetett meg. A csapatban jelenleg is játszik négy alapító tag (Siklósi Örs mellett Brucker Bence és Kökényes Dániel gitáros, valamint Veress Áron dobos), hozzájuk csatlakozott 2017 elején Schiszler Soma basszusgitáros.