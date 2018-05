Eurovízió: szól a metál a fedélzeten, Lisszabonban az AWS - a helyszínről jelentjük

Energikus előadást láthatunk majd az AWS-től. Fotó: Andres Putting

Belémben, Lisszabon egyik leghangulatosabb városrészében rendezik meg vasárnap az Eurovíziós Dalfesztivál hivatalos megnyitóját. A résztvevő országok képviselői ezúttal nem vörös, hanem kék szőnyegen vonulnak fel: az idei verseny jelmondata ugyanis az "All aboard!", azaz "Mindenki a fedélzetre!", amit az óceán közelsége ihletett.A hazánkat képviselő AWS jól érzi magát a fedélzeten, a metal zenekar tagjai már közel egy hete a portugál fővárosban készülnek a csütörtöki elődöntőre. A második próbájukon mi is ott lehettünk az impozáns Altice Arénában. A színpadról érkező energialöket a legfelső sorokban ülve is kis híján kivitte a magyar zászlót a kezünkből, de nem csak mi tomboltunk lelkesen a Viszlát nyárra, más nemzetek újságíróinak is nagyon tetszett az előadás. Az átéltek alapján garantáltan érdemes lesz odakapcsolni a május 10-i közvetítésre.A fiúk is elégedettek voltak a próbával, a hátralévő időben azért még alakítgatnak egy kicsit a produkción. Siklósi Örs énekes lapunknak úgy fogalmazott, a szervezésre sem lehet panasz. "Minden flottul megy, sőt, időnként már kicsit túlzásnak is érzem, hogy a buszunkat rendőrök kísérgetik és megállítják a forgalmat, nem vagyunk mi ekkora emberek."Valóban nem a megközelíthetetlenség jellemzi az együttest, sőt, közvetlenségük, lazaságuk és humoruk miatt is érezhetően sokan kedvelik az AWS tagjait. A színpadon mezítláb szereplő Örs a legutóbbi sajtótájékoztatón például a magyar fanoktól kapott strandpapucsban jelent meg, ahol aztán több vicces kérdést kaptak, fejrázásra is kérték őket, és végül megszólaltattak egy ukulelét is.Az első próbán készült felvétel: