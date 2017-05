Eurovízió: Pápai Joci továbbjutott a döntőbe! - online közvetítés Kijevből

Forrás: kozteveblog/Facebook

Mi is beszélgettünk Freddie-vel és Krisztával még a tegnap délutáni próba után esélyekről, Joci próbáiról, ennek egy részletét olvashatják itt:



Freddie: azt gondolom, attól izgalmas ez az egész fesztivál, hogy nem lehet megjósolni semmit - legalábbis én így érzem - , mert nyilván, ahogy a zenei ízlések különböznek, úgy mindenkinek a Top10 rangsora is változó. Olyan széles skálán mozog minden, hogy ahány ember, annyi végeredmény. Sokan azt mondták, hogy erősebb lesz a csütörtöki, második elődöntő mezőnye...



Rátonyi Kriszta: persze, hogy erősebb lesz, hiszen benne van a Joci!



Freddie: Igen, erről nem is beszélve! Nagyon várjuk majd, hogy hetedikként színpadra lépjen Joci, és következzen az Origo. A próbán is nagyon szép visszajelzéseket kapott. Nagyon bízom benne, hogy ez azt jelenti, abban a három percben Joci meg tudja teremteni a saját dalával azt az atmoszférát, ami ahhoz kell, hogy berántsa magával a közönséget. Szerintem otthon, a tévék előtt is érezhetik majd a nézők, hogy mennyire szeretik itt ezt a dalt - merthogy nagyon szeretik!



Kriszta: Én is így látom, sőt! Egy kis kulisszatitok: átjöttek hozzánk egy másik kommentátorállásból, hogy "hú ugye milyen jó volt Joci, nektek is tetszett?" Érezni, hogy mennyire nagy hatással van a produkció mindenkire. Mi is összenéztünk, amikor elindult a dal és elkezdett Joci énekelni, hogy mind a kettőnkön végigfutott egy pillanatra a libabőr. Nagyin izgulok érte, biztos, hogy hatalmas feladat itt állni ezen a színpadon, de azt gondolom, hogy nagyon jó lesz Joci.



Freddie: Joci dalának mondanivalója nem éppen egyszerű, nagyon-nagyon mélyről jön, és azt gondolom, ezt pont egy érzelemmel színültig tele lévő szívvel lehet igazán jól elénekelni, úgyhogy emiatt is drukkolok neki, amennyire csak tudja,, pumpálja tele magát érzelemmel a színpadra lépés előtt, mert akkor el fogja varázsolni egész Kijevet, és bízunk benne, hogy egész Európát.

Az élő adás magyar idő szerint este 9-kor kezdődik (a Dunán nézhetik), cikkünket addig is folyamatosan frissítjük, és a show-ról is itt tudósítunk.

Addig is, mutatjuk a kódokat, ha szeretnének szavazni. (Magyarországra mi a szabályok értelmében sajnos nem tudunk voksolni, csak külföldről.)A hölgyeknek kedvez most a látvány, az biztos. Izmos férfiak táncolnak, az énekest is ideértve. Van tűz is, meg minden. De nem siratnánk meg ezt a számot sem, ha a döntőben már nem hallanánk.Nagy kedvenc jön megint - mármint ahogy a reakciókból érzékeljük - ,Láthatóan nagy átéléssel adják elő a dalt, hatalmas tapsot kapnak, valószínűleg ott vannak a biztos továbbjutók között. Úristen, akkora cifrázó sikítást hallottunk itt a végén, hogy kis híján berepedt a monitorunk kijelzője.Annyira felejthető, és annyira unalmas a dal, hogy hatalmasra tágult szemekkel néznénk a táblázatra, ha továbbjutnának.Valóban szép, tuti a döntőbe jut.Ájjájjájááhó, hé, héh! - vagy valami hasonló, amit itt üvöltenek a fülünkbe a kollégák, láthatóan nagyon élvezik a dalt.Könnyen felejthető a dal, a vizuállal együtt olyan, mintha Svájc barbie babáját látnánk.Nem rossz, nem rossz, de nem is az a dal, amit rohannánk megvásárolni.Ő a férfi, akinek két hangja van. Merthogy egyszer nagyon mélyen, egyszer meg nagyon magasan énekel. Mindehhez operaénekes alkat járul, és egy nagyon pozitív személyiség. A produkció bevezető vizuálján - amikor a háttérben is látszik Jacques arca, egy kicsit mindenki mosolygott, de többen átélték a dalt - azért itt a sajtóközpontban visszafogott tapsot kap.Az tény, hogy ez a szám úgy tűnik, nagyon működik, a közepétől taps kíséri őket a helyszínen, de minket nem tudtak megvenni, nem hiányoznának a döntőből.Most Írország produkciója megy, Brendan énekli, hogy Dying to Try, nagy tapsot kap, de itt meg sem közelíti Jociét.Az Eurovízió idei mottója a "Celebrate diversity", ami magyarul azt jelenti, hogy "ünnepeljük a sokszínűséget". Erre Pápai Joci az élő példa, aki roma származású előadóként képviseli Magyarországot a versenyen, egy olyan dallal, amiben több stílus keveredik - az elektronikus ritmus a magyar és cigány stílussal találkozik. Az Origo Joci szívből jövő, érzelmes előadásában fantasztikusan szólt! A tatai énekes Kapcsos Emese hegedűs és Virág Alexandra táncos közreműködésével lépett színpadra. A produkció színpadképe végig lenyűgöző volt, különösen látványos, amikor Joci és Alexandra a hirtelen felcsapó lángok gyűrűjében táncolt.egy kis Destiny's Child utánérzéssel a színpadonOG3NE - ez a nevük - Lights and Shadows a dal címe. Láthatóan sokan szeretik ezt az előadást, de engedjék meg kedves olvasók, hogy lélekben mi inkább már a következő produkcióra, azaz Magyarországra, Pápai Jocira koncentráljunk. Merthogy jön az Origo, és mi most átmegyünk nagyon fanatikus szurkolóba itt a helyszínen.Gyorsan pörögnek az események, már az ötödik produkciónál járunk.Oké, jódliznak (simán lehetnének svájciak is) , két ágyú is van a színpadon -(minek????) - de nem tehetünk róla: nekünk tetszik ez a szám! :D Itt a sajtóközpontban is nagy a buli, az eddigi legnagyobb tapsot kapja Yodel it! Yodel it!Ezgy tipikus, eurovíziós ária, bár nagyon szépen énekel Claudia, a dal az arénában ülve sem volt képes magával ragadni minket, könnyen felejthető.Ez egy pörgős dal, senki nem hagyja az énekesnőt egyedül táncolni - a dal címe Dance Alone. Jana nagyon szexi, de szerintünk nemcsak ezért megy tovább a döntőbe, élvezhető a zene, hatalmas tapsot kap az arénában.Az énekes egy boldogságbomba, az arcáról egy pillanatra sem tűnik el a mosoly - nemcsak a színpadon, azon túl is ilyen - , nagyon jó hangja van, de a számról semmi extrát nem tudunk elmondani. Hiába jár Nathan a felhők felett, a mi gondolataink könnyen elkalandoznak másfelé.Egy igazán látványos produkcióval elkezdődött az elődöntő - a sajtócentrumban némi késéssel kelt életre a kivetítő, már kezdtünk megijedni - , most éppen az első előadót,. Szép-szép, de szerintünk felejtős dal.- Nagyobb szünet után jelentkezünk újra, és ennek okai között az is szerepel, hogy az elmúlt órákban számtalan nemzetközi kolléga kért interjút a magyar újságírói csapattól. Érezhetően sokan kedvelik Joci dalát, és rengetegen kérdezik a véleményünket - persze azért arról is érdeklődnek, hogy mit gondolunk a saját országuk versenyzőjéről. Ez hamarosan kiderül, ugyanis negyed óra múlva kezdődik a show, mi pedig online közvetítünk.Érdekesség, hogy hazánk tavalyi produkciójára is sokan emlékeznek. Fehérvári Gábor Alfréd, azaz Freddie is a helyszínen szurkol Jocinak - mint írtuk, a magyar nézőknek közvetíti az Eurovíziót Rátonyi Krisztával a Dunán- és a győri énekest is nagyon sokan megállítják egy-egy fotóra, interjúra a különböző országokból.Hamarosan véget ér a főpróba az arénában, közben Románia előadója, Ilinca épp az imént köszönt ide nekünk, a magyar újságíróknak, hogy"Sziasztok!" - beszél néhány szót magyarul - , megjegyezte, hogy mennyire imádja Joci dalát, az Origót.- Az Eurovíziós Dalfesztivál helyszínén, a kijevi Nemzetközi Kiállítási Központban jelenleg épp a második elődöntő főpróbája zajlik. Tizennyolc ország képviselői lépnek színpadra, Pápai Joci már előadta az Origo című dalát. Nagyon jól sikerült a produkció, a tatai énekes az érzéseit is kiválóan közvetítette. A sajtóközpont kivetítőjén követjük az eseményeket, Joci dala nemcsak az arénában, hanem itt is nagy tapsot kapott, érezhetően sokan szeretik az Origót.