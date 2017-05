Eurovízió: Pápai Joci a 8. lett, imádta a közönség az Origót, gratulálunk!

a közönség pontszámait utána adják hozzáAz első pontjainkat Máltától kapjuk: 3 pont.5 pont Ausztriától.1 pont Észtországtól.1 pont Moldovától.4 pont Izlandtól.10 pont Szerbiától.1 pont Németországtól.3 pont Svájctól.12 pont Horvátországtól!!!!!8 pont UkrajnátólA zsűrik pontjai szerint ez összesen 48 pont, ehhez jönnek a közönség pontjai.Joci nagy tapsot kapott most is a sajtóközpontban - mindenképp az első tízben a helye, sőt.. -, utána az olasz robbantott nagyot, de a leghatalmasabb ováció a Portugál dalt kísérte, ha tippelhetünk, ők nyernek. S akkor most lépünk egy kis szünetre, az extra produkciók után jelentkezünk.- A sztárvendég Verka Serduchka a színpadonJön a dalok visszajátszása.És elérkeztünk az utolsó fellépőhöz:hogy elénekelje a Requiem című dalt. Zárásnak nem rossz, de nagyot néznénk, ha elől végezne.Szintén nagy közönségkedvenc, és esélyes:tizenhét évesKristian Kostov és a Beautiful Mess. Óriási tapsot kap a sajtóközpontban, arénában.Nem rossz dal,ha nem vigyáznak a svédek, megint behúzhatnak egy győzelmet. Na jó, azért azt túlzásnak éreznénk.Otthon hallgatva a dalokat ez volt a kedvencünk, itt is jól szól, de egy picit elveszik az arénában. Azért mégis megyünk csápolni. (Megérte: Blanche most nagyon jó volt, felülmúlta az eddigi előadásait.)A házigazda,, és most megyünk tombolni. Végre egy kis rock az idei Eurovízión. O.Torvald, a szám címe Time. Óriási itt a hangulat. Mutatjuk:A másik nagy koppintás a döntőben, vagyis semmi bajunk nem lenne ezzel a számmal, ha kiírnák szerzők között David Guetta nevét is.Tény, hogy az énekesnő ragyogó, és a hangja is szuper, de hát hallottuk már ezt az alapot nem egy hajnalig tartó buliban, fesztiválon...Oké, oké, kövezzenek meg, mi akkor is szeretjükdalát.Tudják: jódli, rap, ágyúk, hatalmas összevisszaság a színpadon: Ilinca ft. Alex Florea Yodel It! Hatalmas puszit ad Alex Ilincának a dal végén, mi is gratulálunk nekik! :DNemrég jártunk Bécsben Rag 'N' Bone Man koncerten. Ott hallottuk ezt a számot, a Human-t.Gravity-je.... Akkor erről ennyit is.. Rag 'N' Bone Man-t egyébként imádjuk! :)Eurovíziós ária egy gyönyörű hangú énekesnőtől, nagyon szép a háttér, de amint vége a dalnak, úgy elfelejtjük, mintha nem is hallottuk volna. Vagy éppen azért, mert ezer ilyet hallottunk már korábban?!Egy kis szünet a produkciók között. A tavalyi, stockholmi verseny egyik műsorvezetője és az előtte évben győztes Måns Zelmerlöw "tréningezte" az idei három házigazdát, vicces képsorokat láthattunk.Egyik személyes kedvencünkEzt elhallgatnánk még egy ideig, a spanyolok lapos dala után igazi ébresztő.Manel Navarro: Do It For Your Lover. Autózás közben, háttérzajnak elmenne. Imádjuk a spanyol kollégákat egyébként, ugyanolyan hawaii ingben vannak, mint az énekesük, és ők nagyon élvezik a dalt.A verseny előtt kérdezték tőlünk, hogy melyik az a dal, ami legnagyobb meglepetésünkre a döntőbe jutott. Csípőből nem tudtunk rá válaszolni, mert elég sok lapos dallal vagyunk így. Na, az egyik éppen most szól:Tény, hogy az énekesnek rendkívül kellemes a hangja, szépen szól, és tele érzelmekkel adja elő a dalt, de a szám nem hagy mély nyomot bennünk.Jacques Houdek a színpadon. A produkció kezdő vizuálja borzalmas és megmosolyogtató, de egyébként mintegy huszadszorra hallgatva egészen kezd megtetszeni nekünk ez a dal. Ahogy látjuk, a többi kolléga is így van ezzel.Dihaj a színpadon a Skeletons című dallal. Míg az olaszoknál gorilla, itt ló(fej) szerepel a produkcióban. De míg az előbbi egy bulidal, itt az érzelmeken a hangsúly. Középmezőny, talán.Anja és a Where I Am, hatalmas sikert aratott, most pedig a - meg merjük kockáztatni: szerintünk győztes - Portugália produkcióját, Salvador Sobral - Amar Pelos Dois című számát halljuk. A bohókás, érzelmes előadó a B- színpadon énekel, a közönség gyűrűjében.Occidentali's Karma című dalát. Kétségkívül az egyik legnagyobb esélyes a végső győzelemre. Az olasz és gorillája elvitte a show-t. De mi örülünk, hogy ebben a blokkban vagyunk, mert két buliszám között a visszajátszásban is nagyon kitűnik majd az Origo érzelmessége.Méghozzá fantasztikusan: szívvel, lélekkel, érzelmekkel tele. Gyönyörű előadás, óriási tapsot kap. Szép vol, Joci! Virág Alexandra táncos és Kapcsos Emese is lenyűgöző. Nem győzzük hangsúlyozni, hogy a színpadkép is milyen látványos. (Erre hamarosan még visszatérünk bővebben.) Közben remegő kézzel írjuk a sorokat, tényleg elképesztően szép volt. Az is, ahogy lengyel barátaink mellénk álltak, és együtt szurkoltunk Jocinak, táncoltak a Jálomá lommá-ra, és a végén megöleltek minket.Sunstroke Project és a Hey Mamma. Ez végre egy igazán szuper dal, lehet rá bulizni, látszik, hogy az előadók élvezik. Egy mini lagzit látunk a színpadon, szívesen csatlakozunk hozzá mi is. De lélekben már a következő produkcióra készülünk, ugyanis utána jön Pápai Joci és az Origo!!!az OG3NE előadásában szól a Lights and Shadows. Nagyon sok itt a holland kolléga, és nagyon szeretik is a dalt. Mi is szeretnénk, ha pontosan három perccel rövidebb lenne, sajnos nagyon unalmas, hiába is vannak hárman a színpadon, nem varázsolnak el minket az énekesnők.Artsvik, Fly With Me. Amikor a próbán, bent az arénában hallottuk a dalt, sokkal nagyobb hatást tett ránk, most kevésbé élveztük. Az énekesnő egyébként smink nélkül még szebb.Nathan Trent és a Running On Air. Nagy tapsot kap a dal a sajtóközpontban, de mi nem éreztük annyira erősnek.Naviband Story of My Life a színpadon. Óriási a hangulat a helyszínen, a lengyelek, akik már túl vannak a Flashligthon most összefogtak a fehéroroszokkal és együtt éneklik, hogy ájjjááájájáhó, héh, héh! (Igyekszünk majd képeket is mutatni, amint a Wi-Fi kapcsolat összeszedi magát, remélhetőleg sikerülni fog.) Egyébként jó volt a dal, de nagyjából a középmezőnybe várjuk.Kasia Moś és a Flashlight. Ebből a dalból nem sokat fogunk hallani a helyszínen, ugyanis a lengyel kollégák közvetlenül mellettünk foglaltak helyet, és - érthetően - nagyon hangosan szurkolnak az egyébként remek hangú és gyönyörű énekesnőjüknek.kezdi a fellépők sorát, I Feel Alive a dal címe. Látványos produkció, de hiába táncolnak benne izmos férfiak és ég a tűz, a dal maga teljes mértékben hidegen hagy minket.Nagyon látványos a bevonulás, érzésünk szerint az olasz kapta eddig a legnagyobb tapsot, meglátjuk, ez mit jelent majd a végeredmény szempontjából.Tíz perc múlva kezdődik a 62. Eurovíziós Dalfesztivál döntője Kijevben. A helyszínen, a sajtóközpontból követjük az eseményeket, ahol már nagyon felfokozott hangulat, akárcsak az arénában.Pápai Joci, aki ma nyolcadikként lép színpadra, korábban így nyilatkozott: „Nekem már az győzelem, hogy a fináléban lehetek, ahol korábban még nem szerepelt roma származású előadó. A színpadon nemcsak a magyarokért, romákért, hanem a világon élő összes kisebbségért énekeltem. Itt hagytam egy darabot a szívemből Kijevben".

Joci ma este is arra koncentrál majd, hogy átadja érzelmeit, újra eljusson az emberek otthonába és szívébe az Origóval.„Az eurovízió közönsége nem hasonlítható máshoz, nagyon kedvelem őket. Itt, Kijevben úgy tapasztalom, hogy nagyon érzékenyek, minden egyes apró rezdülésre is odafigyelnek: hogy tartod a kezed, mikor mozdítod meg az ujjad..." – tette hozzá lapunknak az énekes.Reméljük, most is figyelnek majd minden egyes rezdülésre, és szavaznak is a magyar produkcióra. Hajrá Joci, hajrá Magyarország!