Európai turnéra indul Nick Cave és együttese

Európai turnéra indul szeptemberben Nick Cave és együttese, a The Bad Seeds, a koncerthelyszíneket a zenekar honlapján tette közzé szerdán.



Hosszú szünet után a múlt hónapban indult ismét koncertkörútra a Nick Cave and the Bad Seeds, mióta az ausztrál zenész fia, Arthur tragikus balesetet szenvedett, 2015 júliusában lezuhant egy szikláról Brightonban. A tragédiáról a művész One More Time With Feeling címmel forgatott filmet és erről szól tavalyi, Skeleton Tree című albumának minden dala, bár egyetlen szóval sem beszél róla.



"Különös helyen voltam, most onnan jövök, hunyorgok a fényben... Jó újra zenélni" - idézte a zenészt a New Musical Express.



Ausztrál és amerikai koncertek után Cave és társai szeptemberben Nagy-Britanniában, októbertől európai nagyvárosokban lépnek színpadra, 22-én Berlinben, 24-én Varsóban, 26-án Prágában, 28-án Belgrádban, 30-án Ljubljanában zenélnek, november 1-jén Bécsben, 2-án Münchenben, 4-án Padovában, 6-án Milánóban találkozhatnak velük a rajongók.