Európában először Észtországban viheti házhoz az ételt robotfutár

Észtország lett az első nemzet, ahol engedélyt kapott a robotos házhozszállítás.Ebben az országban vezették be a magyar vállalkozók számára is komoly üzleti előnyöket nyújtó digitális állampolgárságot, és nemcsak Európa, de az egész világ számára példamutató a technológiához való hozzállása. Most ezt azzal bizonyította a parlament, hogy ellenvoks nélkül megszavazta a robotfutárok első európai szabályzását és engedélyezését. Az észt Starship cég robotja az első, amely az előírásoknak megfelel – írja a hvg Az életbe lépett törvény szerint egy méternél nem lehet magasabb, 1,2 méternél pedig nem lehet hosszabb egy robotfutár, illetve maximum 50 kilogrammnyi csomagot szállíthat. Kamerákkal és mozgásérzékelőkkel kell felszerelni, és természetesen világítást is kell kapnia – számol be a Postimees Tehnikára hivatkozva a lap.Arról is beszámoltak, hogy a kaliforniai teszteken a robotok egyetlen balesetet sem okoztak, biztonsággal közlekednek a városi terepen.A használatuk is egyszerű és biztonságos. A megrendelőnek a szolgáltatáshoz tartozó mobil alkalmazásban jeleznie kell egy kóddal, hogy megérkezett az egyébként folyamatosan nyomon követhető csomag vagy étel, aztán kinyílik a lezárt csomagtartó.