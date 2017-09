Ételmérgezést kamuztak, eurómilliókat csalt ki egy brit banda spanyol szállodáktól

A nyomozók szerint a csoport módszere a következő volt: a szigeten nyaraló brit turistákat környékeztek meg és győztek meg arról, hogy hazatérésük után tegyenek panaszt az utazást szervező irodánál ételmérgezés miatt.



A csalók azt a brit jogi kiskaput használták ki, hogy a külföldi nyaralás után benyújtott panasz esetében a kártérítés alapja lehet egy helyi patikai számla is, nem feltétlenül szükséges orvosi igazolás - részletezte az esetről szóló sajtótájékoztatóján María Salom, a spanyol kormány baleár-szigeteki delegáltja.



A banda azt ígérte a turistáknak, hogy így nem csupán a nyaralás árát kaphatják vissza, hanem akár háromezer fontot, vagyis mintegy egy millió forintot is kereshetnek az ügyleten, s az ügy lebonyolítását is vállalták részesedésért cserébe.



A spanyol hatóságok szerint a banda ezzel a módszerrel 2014 óta mintegy 50 millió eurót (15,3 milliárd forint) csalt ki a Baleár-szigetek szállodáitól, amelyek egyébként 2016-ban mintegy 400 ilyen panaszbejelentést kaptak, összesen mintegy 9 millió eurónyi (2,7 milliárd forint) kártérítési követeléssel.



A csalás elkövetésében a banda segítségére voltak brit ügyvédek és fogyasztói panaszok kezelésére szakosodott brit cégek is - állítják a nyomozók.



A jelenségnek egyébként Nagy-Britanniában is igyekeznek gátat szabni. Nyár elején a brit utazási irodák szövetsége (ABTA) kampányt indított, amelyben felhívták a figyelmet arra, hogy a hamis kártérítési követelés bűncselekménynek számít.