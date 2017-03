Észak-Írország tájaira kalauzol az új, zenés Disney-sorozat

A történet szerint a 15 éves lány, Skye visszatér gyerekkori nyaralásai helyszínére, az Észak-Írországban található, tavakkal és erdőkkel körbevett hotelbe az apjával. Az új élet nem problémamentes, a főszereplő szembesül a tipikus tinédzsergondokkal: többek között a beilleszkedéssel, ellenségekké vált barátokkal, egy szerelmi háromszöggel és egy meglepő rejtéllyel is. A bökkenők ellenére Skye új színt visz az ott lakók életébe, és új barátságokat köt.A The Lodge tehetséges, nemzetközi szereplőgárdát vonultat fel: brit, dán, holland és francia színészek is lehetőséget kaptak. A közösségi média hangsúlyos jelenléte mellett a sorozat a sportot, az aktív életmódot helyezi előtérbe.- Én és Luke Newton (a sorozatban Ben) megtanultunk sziklát mászni, ugyanis a sorozatban egy sziklamászós randira visz. A jelenet forgatása előtt Londonban gyakoroltunk egy mászóközpontban - nyilatkozta a Skye-t alakító Sophie Simnett.Thomas Doherty sem panaszkodhatott, ami a mozgást illeti:- A karakterem, Sean szenvedélye a mountain bike, ezért a forgatás előtt hathetes tréningen vettem részt. A kajakozás is nagyszerű volt, annak ellenére is, hogy jéghideg volt a víz Belfastban - mondta a fiatal szívtipró.A zene és a tánc is dominánsan jelen vannak a sorozatban: kilenc eredeti dal lesz hallható a 10 részes első évadban.A sorozat premierje március 20-án, hétfőn 18:30-kor lesz a Disney Csatornán.