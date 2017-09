Esküvő helyett szakítást jelentett be Nacsa Olivér

A humorista hétfőn közleményben tudatta, szerelmével, Pataki Szilvivel külön váltak útjaik – idézte fel a Bors „Annyira szeretjük egymást, hogy mindent együtt szeretnénk megélni, amit nő és férfi együtt megélhet" – mondta a Borsnak három évvel ezelőtt a Barátok közt egykori sztárja, Pataki Szilvi színésznő. Nacsa Olivérről beszélt, arról az ismert humoristáról, aki tíz évvel idősebb nála, de elmondása szerint fiatalabb férfi szóba sem jöhetett volna nála.– Mindig is az idősebb férfiak vonzottak, és én is érettebbnek tartom magam a koromnál – magyarázta, majd két évvel ezelőtt, az összeköltözésüket követően Olivér már bátrabban fogalmazott a Reflektornak: –. Nagyon megtaláltuk egymást, és nagyon szépen sikerült egymáshoz csiszolódnunk.A hírt Nacsa Olivér közölte a közösségi oldalán úgy, ahogy oly sok pár teszi mostanában azt.

Kedves barátaink, ismerőseink, tisztelőink! Szeretnénk elejét venni mindenfajta találgatásoknak, pletykáknak és szóbeszédnek. Szilvi és én három és fél év után úgy döntöttünk, hogy külön folytatjuk az életünket. A döntést közösen hoztuk meg, az elválásunk a legnagyobb barátságban, mély szeretetben, békében és kölcsönös tiszteletben történt. Arra szeretnénk kérni mindenkit, legfőképpen a sajtó képviselőit, hogy tartsák tiszteletben azon döntésünket, hogy ennél többet nem szeretnénk megosztani a nyilvánossággal. Abban a nem várt esetben, ha kérésünket a sajtó nem tartja tiszteletben, úgy személyiségi jogaink esetleges megsértésének következményeként a megfelelő jogi lépéseket kényszerülünk megtenni. Szilvi és Olivér

Az idei esztendő a szakítások terén is igazi újítást hozott, a párok egyre gyakrabban egy közös közleményben tudatják a világgal, külön váltak útjaik. Így megelőzik a találgatásokat, ugyanakkor a szakítás tényén túl nem nagyon árulnak el egyebet.

Január 4-én ilyen módon tudatta a világgal Nádai Anikó és férje: öt év után elválnak.

Talán őket is megirigyelve feb­ruár közepén pedig a friss ügyvédjelölt, Zimány Linda „jelentette be": Kedves Ferenc már a múlt.

A legutóbbi történet gyakorlatilag még forró: Hódi Pamela vasárnap közölte a világgal, hogy Berki Krisztiánnal az ötéves kapcsolatuk a „végéhez ért".

