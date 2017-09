Erőszakos fenyegetéseket kapott a Guggenheim Múzeum

az intézménynek címzett erőszakos fenyegetések miatt.Az állatvédő aktivisták szerint Art and China After 1989: Theatre of the World (Művészet és Kína 1989 után: A világ színháza) című, október 6-án megnyíló kiállításon szereplő három alkotás "a művészet nevében" ábrázol állatokkal szembeni kegyetlenséget.- számolt be róla a BBC News.

A tárlaton szereplő egyik videofilm futópadokon mutat pitbullokat, amelyek nem tudják utolérni egymást.Az állatokkal szembeni kegyetlenkedés elleni amerikai társaság közleményben hívta fel a figyelmet arra, hogy a Dogs That Cannot Touch Each Other (Kutyák, amelyek nem tudják elérni egymást) című munka "az állatok kegyetlen manipulálását" ábrázolja.Mint írták: az ilyen futópadokat tipikusan a harci kutyák kiképzésére használják, agresszivitásra nevelik az állatokat, hogy illegális kutyaharcokban használják fel őket.

A közleményben elismerték, hogy a mű felkavaró, ugyanakkor reményüket fejezték ki, hogy "a nézők megvizsgálják, miért hozták létre a művészek, és mit mondanak a globalizáció társadalmi feltételeiről és világunk összetett természetéről".A Guggenheim a Theatre of the World című 1993-as alkotást is eltávolítja, amely egy áttetsző kupolában egymást evő rovarokat és hüllőket ábrázol, és a szintén a kilencvenes évekből való Case Study of Transference című videót sem mutatják be, amely egy élő performance felvétele sertések párzásáról, melyeknek bőrébe római és görög betűket billogoztak.A múzeum szerint "rémítő", hogy ezeket a műveket el kellett távolítaniuk, de hangsúlyozták, hogy a művészi kifejezés szabadsága mindig is a Guggenheim legfőbb értékei közé fog tartozni.