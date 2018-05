Erős Antónia halálhíréből akartak pénzt csinálni

kép: BorsOnline

Ahogy a legtöbb közhelynek, úgy annak is van igazságtartalma, hogy akinek halálhírét keltik, az sokáig él. Ez némileg vigasztalhatja azt a több tucat ismert embert, akikről azt állították, hogy így vagy úgy, de meghaltak. - írja a BorsOnline Az érintett, ha van esze – és mit tehetne mást – csak röhög az egészen. De a családtagok, a barátok, a kedves ismerősök, ha csak pár percre is, de szörnyű pillanatokat élnek át, míg kiderül, hogy halottnak hitt szerettük csak egy botrányosan rossz tréfa áldozata lett.Szinte mindig ugyanazon a kattintásvadász internetes oldalon jelenik meg a hír: XY szörnyű balesetet szenvedett, és szörnyethalt. Ott egy videó, azzal a szöveggel, hogy a kamera mindent felvett, oszd meg a Facebookon, és megnézheted. Ebből, akinek egy csepp esze van, már tudja, hogy kamu a hír, és eszében sincs megosztani. Sok híres ember járt így, most éppen Erős Antónia. A kétgyermekes édesanya, valahol érthető, de nem kívánta kommentálni az álhírt. A csatorna viszont nem hagyta szó nélkül:

A közösségi médiában megjelent poszt egyértelműen és határozottan álhír! Erős Antónia ép és egészséges, erről bárki meggyőződhet, aki ma este a Híradót nézi! Az álhírt terjesztő oldal üzemeltetője ellen az RTL Magyarország megteszi a szükséges jogi lépéseket.

kép: BorsOnline

– tájékoztatta lapunkat az RTL Magyarország Marketing és Kommunikációs Igazgatósága.