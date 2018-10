Érkezik a South Park 22. évadja és az Ifjú Sheldon a Comedy Centralra

Kezdhetik dörzsölni a tenyerüket a South Park rajongók; október 30-tól végre láthatják régi kedvenceik, Cartman, Kenny, Kyle, Stan és a coloradói kisváros mindenkinek beolvasó figuráinak legújabb őrültségeit. A világhírű animációs sorozat 22. évadjának szinkronizált epizódjait ezúttal is a Comedy Central jóvoltából röhöghetjük végig. De nemcsak ez a premier hozza majd lázba a humorra szomjazó nézőket ezekben a napokban, hiszen november 5-én az Agymenők előzménysorozata, az Ifjú Sheldon is érkezik a csatornára.



Minden idők egyik legsikeresebb animációs sorozatáról, a South Parkról már mindent leírtak az elmúlt két évtizedben, amit csak lehet. S persze ezzel párhuzamosan folyton találgatják, mikor ér véget a sikerszériája. Nem kell aggódni! Örömmel jelentjük: Cartman, Kenny, Kyle, Stan és a többiek „élnek és virulnak", és ugyanolyan bevállalósak, illetve provokatívak, mint azt megszokhattuk tőlük! Persze, a South Park icipicit más már, mint mondjuk az indulásakor, de a napi politika, valamint a celebvilág kifigurázása, a vitriollal bőven átitatott társadalomkritika továbbra is örök a coloradói kisvárosban. Ennek ékes bizonyítéka, hogy Amerikában nemrégiben megválasztották a világ legsértőbb sorozatának, valamint, hogy egy vallási közösség csúnyán nekiment az alkotóknak.



Az új, 22. évad persze számos meglepetést tartogat. Elöljáróban csak annyi, hogy folytatódik az elmúlt pár évben bevett tendencia: a gyermekek problémái helyett jobban fókuszba kerülnek az idősebb karakterek. Ezzel valószínűleg arra is céloznak a készítők, hogy egy generáció már felnőtt rajtuk.



A kultikus széria mellett érkezik a humorcsatornára az Ifjú Sheldon, az Agymenők spin-offja, azaz előzménysorozata is. A produkció a kilencéves matekzseni, Sheldon Cooper (Iain Armitage) és a rá sokszor UFO-ként tekintő famíliájának mindennapjait tárja elénk. Miközben a tehetséges, ám a dolgokat kissé naiv szemüvegen át néző Sheldon a világ nagy problémáival foglalkozik, az intellektust tekintve más szinten álló családjának meg kell találnia a módját, hogyan alkalmazkodjanak imádott csodabogarukhoz. Persze, hősünknek a suliban is gondjai akadnak, főleg a beilleszkedéssel, ami számos vicces szituációt szül...



South Park 22. évad első rész, október 30-án, 22.30-tól, és az Ifjú Sheldon csatornapremier november 5-én, 21.30-tól a Comedy Centralon!