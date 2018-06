Eredményhirdetés után: így engedték ki a gőzt A Nagy Duett finalistái - videó

Egy nagy, össznépi “ereszd el a hajamat" beszélgetést csapott a Bors csapata a Nagy Duett finalistáival. Sajnos Rózsa Gyuri bácsi és Csobot Adél nem tudott ott lenni, de így is rendkívül jó hangulatú beszélgetés keveredett - főleg, hogy így talán még nem is volt alkalmuk leülni a párosoknak beszélgeti egymással. Legalábbis a kamerák előtt nem...Érződött is a csapaton, hogy noha barátságos verseny volt, senki sem akart átgázolni a másikon, azért mégis volt mindenkiben egy kis drukk a célegyenesben - most azonban végre felengedhettek, és könnyedén, viccelődve diskurálhattak egymással. Volt is, hogy húzták egymás agyát picikét, no meg persze jó pár kulisszatitkot is elárultak - azaz mindenképp érdemes visszanézni az élő bejelentkezést!A társaságból egyébként egyedül Horváth Tamás volt az, aki felvállalta: ő bizony úgy kezdett neki a show-nak, hogy győzni szeretne. Azt azért hozzátette: út közben olyan jól érezték magukat, hogy az eredeti cél - a győzelem - el is tűnt, hogy aztán persze a fináléban visszatérjen.