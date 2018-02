Eper méretű és rekordáron kelhet el - mi az?

Egy nagyobb eper méretű, 102,34 karátos hibátlan fehér gyémántot bocsát áruba a Sotheby's aukciósház Londonban.



A szakértők szerint rekordáron, több mint 33 millió dollárért (8,4 milliárd forintért) is elkelhet a pazar drágakő. A kör alakúra metszett fehér gyémánt kisebb, mint a rekordot tartó, 163 karátos drágakő, amelyet 2013-ban Hongkongban adtak el. A Sotheby's azonban, amely a hongkongi üzletet is lebonyolította, úgy véli, hogy a kisebb kő ritkasága és ragyogó minősége sok érdeklődőt vonz majd, és arra számítanak, hogy megdől a korábbi rekord.



"A jelenlegi rekordot tartó hongkongi kő karátonként 260 ezer dollárért (66 millió forintért) kelt el. A most eladásra kerülő, kerekre metszett gyémánt kiinduló ára ennél magasabb lesz" - mondta el Patti Wong, az árverési ház gyémántszakértője.



A rekorddal kapcsolatos jóslatot támasztja alá, hogy az Amerikai Gemmológiai Intézet a száz karáton felüli kövek közül egyedül ennek a gyémántnak adott minden kritérium alapján legmagasabb minősítést.



A Sotheby's konkrét kikiáltási árat nem említett, a drágakövet nem nyilvánosan értékesítik. Az eladásra váró gyémántot, amely egy botswanai bányából származik, csütörtökön állították ki az aukciósház londoni székhelyén.



A legnagyobb árat gyémántért 2017-ben Hongkongban fizették ki: a Pink Star (Rózsaszín csillag) nevű drágakő 71,2 millió dollárért (20,7 milliárd forintért) kelt el a Sothebyís árverésén.