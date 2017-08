Enyedi Ildikó filmjével nyit a 11. Vukovári Filmfesztivál

A fesztivál honlapja szerint tíz helyszínen mintegy nyolcvan filmet mutatnak be a rendezvény egy hete alatt. A nyitórendezvényen Enyedi Ildikó rendező is jelen lesz.A Duna menti országok filmjeinek hivatalos versenyprogramjában a játékfilmek kategóriában nyolc alkotás indul, köztük még egy magyar film: Mundruczó Kornél Jupiter holdja című műve. A versenyfilmek Magyarországon kívül Szerbiából, Romániából, Ausztriából, Németországból és Csehországból érkeznek, egy film pedig Horvátország és Bosznia-Hercegovina koprodukciójaként indul. Az alkotásokról két háromtagú zsűri dönt, egy a játék- és rövidfilm, egy pedig a dokumentumfilm kategóriában.A mustrán a rövidfilmes versenyben szintén nyolc, a dokumentumfilmek között pedig 12 alkotás indul. Mindkettőben magyar film is indul, az elsőben Deák Kristóf kisjátékfilmje, a Mindenki (Sing), míg a másodikban Bereczki Csaba új zenés dokumentumfilmje, a Soul Exodus.

Versenyen kívül mutatják be a világ filmfesztiváljainak legjobb filmjeit, a többi között a francia Robin Campillo 120 battements par minute (Percenként 120 szívverés) című alkotását, amely a 70. cannes-i fesztiválon a zsűri nagydíját nyerte el. A film az Act Up AIDS-ellenes mozgalomnak a megalakulását követő első éveiről szól az 1990-es években. Bemutatják Andrej Zvjagincev orosz rendező Szeretet nélkül című filmjét is, amely elnyerte a cannes-i fesztivál zsűrijének díját. A film egy házaspárról szól, akik válófélben vannak, és egy nap eltűnik a kisfiúk, ezért kénytelenek összefogni, hogy megtalálják.A vasárnapig tartó fesztiválon a legjobb játékfilm jutalma (Az Aranyuszály díj mellett) a terjesztési jog megvásárlása lesz, a rövidfilmek közül a legjobb 500 eurót kap, míg a dokumentumfilmek 1000 eurós díjért versenyeznek.