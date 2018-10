Enyedi Ildikó filmje, Az én XX. századom Nagy-Britanniában

A filmtörténet legnagyobb trükkje arról győzte meg a világot, hogy a női alkotók és a nők történetei nem léteztek: bár fényesen ragyogtak, a történelem elhomályosította őket és azt mondták, hogy mi csak képzeltük mindezt. Az én XX. századom remek példa erre, amely megérett az újrafelfedezésre"

A Filmarchívum és a Filmlabor által teljes körűen restaurált változatot, a 4k-ban felújított alkotást október 7-én vasárnap a londoni kortárs művészeti központban, az ICA-ban, majd a Tyneside Cinemában és a dundee-i DCA-ban vetítik, innen indul Anglia további városaiba - közölte a Filmalap csütörtökön az MTI-vel.Az én XX. századom a Cinema Rediscovered Fesztivál Women on the Periphery (Nők a periférián) címet viselő válogatását erősíti, amelyben bátor, humoros filmek láthatók női alkotóktól és nőkről.- fogalmazott Tara Judah, a Cinema Rediscovered társkurátora.Enyedi Ildikó alkotása 1989-ben megnyerte a legjobb első filmet illető Arany Kamera-díjat a cannes-i filmfesztiválon, emellett Arany Medve-díjat kapott Berlinben és Oscar-díjra jelölték.A film két budapesti születésű lány, Dóra és Lili történetét mutatja be: ők akkor születettek, amikor az Edison villanyvilágítását megismerte a világ. A Máthé Tibor által csodálatos monokróm árnyalatokban fényképezett film a korai mozi varázslatát és bőségét idézi fel, megörökítve a korszak izgalmas technológiai, politikai és szexuális jelenségeit.A film belfasti, glasgow-i, edinburgh-i, manchesteri, sheffieldi és leedsi mozikban is látható lesz, emellett elérhető DVD-n és Blu-rayen a Second Run forgalmazásában.Az én XX. századom című filmet a Magyar Nemzeti Filmalap által 2017-ben indított Nemzeti Digitalizálási és Filmfelújítási program keretében újította fel a Filmlabor és Filmarchívum igazgatósága. A restaurált változatot idén februárban mutatta be a berlini filmfesztivál Enyedi Ildikó és Máthé Tibor jelenlétében. Az én XX. századomat azóta számos nemzetközi fesztivál tűzte műsorára, amerikai, japán, francia, angol és görög forgalmazók vásárolták meg moziforgalmazásra és DVD-, illetve Blu-ray kiadásra.