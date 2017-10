Enrique Iglesias két koncertet is ad tavasszal Budapesten

A nagy érdeklődésre való tekintettel március 11-e mellett másnap, 12-én is fellép Enrique Iglesias Budapesten, a Papp László Budapest Sportarénában.



Mivel Enrique Iglesias március 11-i koncertjére a jegyek néhány nappal a meghirdetés után elfogytak, ezért a spanyol énekes másnap is fellép Budapesten.



A március 12-i koncertre csütörtöktől lehet jegyeket váltani - közölték a szervezők az MTI-vel.



Az énekes, aki tizennyolc év szünet után lép fel újra Magyarországon, régi és új slágereiből egyaránt válogat majd. A repertoárban szerepel többek közt a Bailamos, a Hero, a Duele El Corazón, a Loco, a Heart Attack, a Bailando, vagy a Subeme La Radio is.



A Grammy-díjas spanyol énekes húszéves karrierje során csaknem százmillió lemezt adott el világszerte, több mint ötszáz díja között a tavalyi American Music Awards-on elnyerte a közönség kedvenc művészének járó elismerést, idén pedig - az előző évhez hasonlóan - a Latin American Music Awards-on öt díjat kapott, köztük az év művészének járó elismerést.