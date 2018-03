Ennyit költenek játékra gyermekenként húsvétkor a magyar szülők

A kutatás háttere



A sajtóközleményben szereplő adatok a piacvezető REGIO JÁTÉK saját értékesítési adatain, valamint egy frissen, 2018. március 5-11. között elvégzett online kutatáson alapulnak, melyben 2899, 14 év alatti gyermeket nevelő szülőt kérdeztek meg a húsvéthoz kapcsolódó véleményéről.

A magyar szülők idén jellemzően 3-5 ezer forintot költenek gyermekenként játékra húsvétkor, ilyenkor a hasznosság, az ár és a minőség vezérlik a választást. A REGIO JÁTÉK friss kutatásából az is kiderült, hogy 2018-ban a legtöbb helyre kreatív és társasjátékot, illetve könyvet, kifestőt hoz a nyuszi. A vásárlási láz a húsvét előtti héten tetőzik, átlagosan bruttó 8600 forintos online és 5700 forintos áruházi kosárértékkel.A REGIO JÁTÉK közel 3000, 14 éven aluli gyermeket nevelő szülő megkérdezésével zajló felmérése szerint idén húsvétkor jellemzően 3-5000 forintot (29%) költenek a szülők játékra. A válaszadók egynegyede több mint 5000 forintot, egyötöde 2-3000 forintot szán az ajándékra gyermekenként. „Forgalom szempontjából a húsvét az év második legerősebb időszaka, a teljes forgalom közel 10 százalékát teszi ki a közelgő ünnep. A vásárlási láz nagyjából a nagypéntek előtti héten tetőzik, ilyenkor az átlagos kosárérték online bruttó 8600 forintra, hagyományos áruházi beszerzéskor 5700 forintra emelkedik" – ismertette a trendeket Gyaraki Dávid, a REGIO JÁTÉK marketingvezetője.A felmérés alapján a szülőktől és nagyszülőktől elsősorban édességet (80, ill. 85%) és játékot (69, ill. 57%) kapnak a gyerekek, ezeken felül pedig míg az édesanyák inkább a könyveket (57%), addig a nagyszülők a perselyt gyarapítják: minden harmadik fiatal számíthat egy kis zsebpénz-kiegészítésre a nagyitól, papától.– Tapasztalataink szerint, a szülők évről évre egyre inkább olyan játékot választanak, melyek a kreativitást, a szellemi fejlődést táplálják: idén legtöbben kreatív és társasjátékot, valamint könyvet, kifestőt rejtenek a nyuszi kosarába. A megfelelő ajándék kiválasztásánál a válaszadók annak hasznosságát, árát és minőségét jelölték meg legfontosabb szempontoknak – egészítette ki Gyaraki Dávid. Minden ötödik kisgyermek egyébként egy vagy három különböző meglepetésnek, minden tizedik akár négy vagy többnek is örülhet idén, de a legjellemzőbb a kétféle ajándék vásárlása (50%).Tavaly húsvétkor tízből nyolc kisfiú volt locsolkodni, akik cserébe legtöbbször édességet (67%), hímes tojást (45%) és pénzt (44%) kaptak a lányoktól. Legtöbben 1500 forintnál többet (55%) gyűjtöttek az illatos kölnivel, a többiek 1000-1500 forintot (21%) vagy maximum 1000 forintot (24%) dobhattak be a perselybe. A hölgyek a szép mondókát leggyakrabban hímes tojással (70%) és finomságokkal (67%) köszönték meg, minden harmadik házra volt jellemző, hogy pénzt is adtak a legényeknek; általában 2-400 forintot (36%), 4-800 forintot (30%) vagy 800 forintnál is többet (34%) lehetett összegyűjteni egy-egy locsolással.Könyv, kifestőKreatív játékTársasjátékLEGOSzabadtéri játékSporteszközÉpítőjátékPuzzleAutós játékPlüssIllatos virágtündérHangszálSlime minden verzióbanTojásból kikelő plüss unikornisLabdák