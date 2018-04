Ennek a Picasso-műnek 25 ezer tulajdonosa van

Pablo Picasso egy olyan művét mutatja be októberig a genfi Modern és Kortárs Művészeti Múzeum (MAMCO), amelynek az adja a különlegességét, hogy 25 ezer birtokosa van. Az 1968-ban készült alkotás tulajdonosai egy internetes árverési oldalon adták össze érte kétmillió svájci frankos vételárat.



A Buste de mousquetaire (A muskétás büsztje) című kép 2017 decemberében került fel a QoQa nevű platformra, és alig 48 óra alatt össze is gyűlt a szükséges összeg. A spanyol mester művét 40 ezer, 50 frankos részre bontva árulták, 25 ezren osztoznak rajta.



"Ez az első jelentős modern művészeti alkotás, amelyet az internetes közösség vásárolt meg" - mondta az EFE spanyol hírügynökségnek a MAMCO sajtóképviselője.



Viviane Reybier hozzátette, a múzeum "természetesen ellenőrizte az 58 x 28,5 centiméteres kép eredetiségét. A pénteken a "mindenki egyért, egy mindenkiért" mottó alatt bemutatott mű szerepel Christian Zervos hivatkozási alapnak tekintett katalógusában is. A csak Zervosként emlegetett művészettörténész, műgyűjtő, kritikus listája a legteljesebb Picasso műveit tekintve.



A MAMCO vezetőjének, Lionel Bovier-nek a QoQa alapítója és igazgatója, Pascal Meyer vetette fel, hogy fogadja be a művet. A múzeum emlékeztetett arra, hogy öt évtizede egy másik svájci városban, Bázelben történt már hasonló: 1967-ben népszavazást írtak ki arról, végrehajtsanak-e adóemelést annak érdekében, hogy megvehessenek két műalkotást, épp Picassóét. A referendumon az igenek győztek, Picassót pedig annyira meghatódott a bázeliek hozzáállásán, hogy több művét is a város fiataljainak ajándékozta. Az 1968-ban megnyílt kiállítás 50. évfordulója egyébiránt a tárgya egy Bázelben most látható tárlatnak.



A QoQa szerint az, hogy összeállt ennyi ember, és közösségi finanszírozásból megvették a mellképet, a közösségi háló növekvő befolyását mutatja. A platform célja volt, hogy így tegye demokratikusabbá a műkincspiacot, amelyet sokan zártnak és átláthatatlannak tartanak.