Kiváló fiatal énekesek jelentkezését várják a Nemzeti Ifjúsági Kórusba, amely a Kodály-emlékév egyik 2018-ra áthúzódó nagyszabású eseménye a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Kodály Intézete szervezésében. A kórus a július végi egyhetes felkészítő kurzus után egy öt koncertből álló turnéra indul, amelynek lesznek határon túli helyszínei is.A 60 fősre tervezett kórusba itthoni és határon túli 18-26 éves kiválóan képzett énekesek jelentkezését várják, és számítanak a tengerentúli magyarság fiataljaira is. A jelentkezők közül a legjobbak meghívást kapnak a felkészítő táborba, amely július második felében kezdődik Kecskeméten. A kórus ez után egy öt állomásból álló koncertturnéra indul, amelyen ősbemutatók is elhangzanak. A tervezett koncerthelyszínek: Keszthely, Bécs, Galánta, Budapest és Kecskemét, ahol a kórus fellépése zárja a Kodály Művészeti Fesztivált. Mindkét karnagy – Erdei Péter és Nemes László Norbert, a Kodály Intézet korábbi és jelenlegi igazgatói – nemzetközileg is elismert és számos szakmai díjjal rendelkező szakember.– A kórus ’nemzeti’ jelzőjének kettős jelentése van – hangsúlyozza Nemes László Norbert. – Egyrészről jelenti azt, hogy mindenhonnan a világból várjuk a magukat magyarnak vagy magyar származásúnak valló fiatalokat, másrészről kiválóságot és minőséget is jelent, egy korosztály legjobbjainak magas szintű művészi produkcióját. A programban tanulás, élmény és közösség hármasa fonódik össze. A repertoár megtanulása mellett közösségi élményt is jelent majd a résztvevő fiataloknak a tábor és a turné a szabadidős programokkal, de színvonalas koncertjeikkel ők is élményt nyújtanak a közönségnek.A Nemzeti Ifjúsági Kórus nyári kurzusa és koncertturnéja létrejöttét az Emberi Erőforrások Minisztériumának a Kodály-emlékévhez nyújtott támogatása teszi lehetővé. Ez azt is jelenti, hogy a kórustagok számára a részvétel ingyenes.A kórus tevékenysége projektjellegű, csak a 2018. július 15-e és 23-a közötti időszakra vonatkozik, így jól összeegyeztethető más kórustagsággal is. A jelentkezéseket 2018. március 31-ig várják. A pályázat részletei aoldalon olvashatóak.