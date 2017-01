ÉNB Evelint prostiként hirdetik és ez még Evelint is meglepte

Megdöbbentő hirdetés bukkant fel az interneten, amelyet Anika nevű olvasó hozott a Bors tudomására: az Éjjel-Nappal Budapest egyik legszexibb szereplőjét, Evelint prostiként hirdetik egy külföldi oldalon. A magasságán és egyéb személyes adatain kívül pedig azt is közlik, új lánynak számít a szakmában. Az Anjou néven hirdetett lányról azt írják, kilencszáz euróról, azaz körülbelül negyedmillió forintról indul az ára egy órára, egy teljes napra viszont négyszázezerért bárhová el is utazik, ha kérjük. 26 éves, a csillagjegye Rák, szereti a koktélokat, a kínai konyhát, az orchideákat és a sportot - írja a BorsOnline A Bors biztos volt benne, hogy valaki visszaélt a lány képével. Evelin hirdetéséhez ugyanis abból a fotósorozatból választottak képet, amelyet ma is bárki megnézhet az interneten. A RTL Klub sajtóosztályán keresztül így először arról kérdezték a lányt, mi a csillagjegye, kedvenc itala, étele, virága, és mit csinál a szabadidejében. Néhány perc múlva érkeztek is Evelin válaszai, amelyek alapján bebizonyosodott – nem lehet ő a hirdetés mögött.A csillagjegyem Ikrek, kedvenc italom a szatmári almalé, kedvenc ételem a grillételek, kedvenc virágaim a hortenzia és a sziklavirágok. Szabadidőmet pe­dig úgy töltöm, ahogy mindenki: ház­tartást vezetek, emellett élvezem az éle­tet – olvashattuk vidám sorait.Csak ezt követően tájékoztattuk arról, miért is voltunk kíváncsiak minderre. Újabb kérdéseink kapcsán azonban már csak rövid, de mindenképpen határozott válasz érkezett a csatorna sajtóosztá­lyától.