Én is, mi is, mindnyájan!

Varga Melinda jegyzete az Irodalmi Jelenben jelent meg, ebből idézünk részleteket.A külföldi és a hazai média és a Facebook közösségi oldal a Weinstein-ügytől hangos hetek óta, ezzel kapcsolatban többféle álláspont elhangzott a magyar sajtóban is.A „nagyrendezők", akik „vágyaikat" fiatal, naiv színésznövendékeken élik ki, a világsztárok, akik pályakezdő színésznőknek ajánlanak fel szerepet, karriert, dobbantót, pénzt, paripát hátmasszás vagy orális kényeztetés fejében – ez mind nem mi vagyunk, nem a mi világunk, nem érint minket, elfordíthatjuk a fejünk. Vagy mégsem? Tudjuk, hogy létezik ilyen, fura, hogy meg sem lepődünk különösebben rajta, ilyen ez a szakma, mondjuk magunkban, legyintünk, elhárítjuk a problémát. Velünk nem fordulhat elő, a környezetünkben, a családunkban, a munkahelyünkön, a kis közösségünkben nem élnek beteg vágyaktól fűtött nők és férfiak.Nem, ez csak a celebek, hatalmasok világa, a kisember becsületes, az értelmiségi makulátlan, az író meg pláné, a széplelkű poétákról nem is beszélve!(...) A színészvilágban történt esetekről azt gondolom, egy művészközösség nem annyira zárt, hogy ezeket a dolgokat ne nyílt titokként kezeljék. A diákokat, fiatalokat inzultáló szatírok hamarabb lebuknának, ha erkölcsösebb férfikollégák, intézményvezetők, elismerésnek örvendő, idősebb művésznők megálljt parancsolnának ehhez hasonló eseteknek. Feltevődik a kérdés, miért nem lép soha senki közbe, és miért nem akadt senki, akihez húsz évvel ezelőtt fordulhatott volna egy ifjú színinövendék? Elképzelhetetlennek tartom, hogy húsz év alatt egyetlen lány se tett volna panaszt, vagy egyetlen szakmabeli, kívülálló ne figyelt volna fel erre… Ha húsz éve azok a fiatal lányok, akik kellemetlen helyzetbe kerültek, összefogva felléptek volna, gátat szabhattak volna annak, hogy ilyen mással is előfordulhasson, nem hiszem, hogy senki nem állt volna melléjük, egyetlen tisztességes rendező, intézményigazgató nem akadt volna a szakmában, aki az ügyet felkarolja.A berögződött minta viszont az, hogy jobb, ha hallgatunk, mert bajunk eshet, az állásunk bánhatja, nem a mi dolgunk, s különben is miért ment oda, miért ült be az autóba, tudhatta volna, hiszen mindenki tudja, hogy XY egy perverz, nőket inzultáló tuskó.

(...) A hatalommal való visszaélésről pedig azt gondolom, a szereposztó dívány nem a 21. század vívmánya, olyan ősrégi találmány, akár a prostitúció. Szereposztó díványok mindig is voltak, és amíg erre kereslet lesz, kínálat is akad. Nem csak a színházi társulatoknál, a celebvilágban, a számunkra messzinek tűnő sztárok között fordul elő ilyen, hanem az egyetemeken, az irodákban, a tudományos és kutatómunkáknak helyt adó neves akadémiákon, kortárs szépirodalmi folyóiratok szerkesztőségében, a neves kiadóknál, jó nevű galériákban, politikai pályán, médiában és folytathatnánk a sort, hogy még hol vagy inkább, hogy hol nem…Amellett se menjünk el figyelem nélkül, olyan nők és férfiak is vannak, akik örülnek, hogy az ilyen díványok léteznek, számukra ez az előbbre jutás lehetősége, hát élnek vele. Azok a nők és férfiak, akik pénzért, hatalomért, státusért, szerepekért, elismerésért vígan-dalolva veszik igénybe eme díványokat, önbecsülés, büszkeség és emberi tartás nélkül használják ki az ilyen helyzeteket, is tehetnek arról, hogy van kereslet erre.A szexus, a test, a szépség, a fiatalság hatalom, és vissza lehet élni vele, ugyanúgy, mint a szakmai fölénnyel, a státussal, tán még kegyetlenebbül is. A testtel, az intimitással kufárkodni, eladni, felhasználni, hogy előbbre jussunk nem más, mint prostitúció, a könnyebb út, a kényelmesebb, az erőfeszítésektől mentesebb útja annak, hogy révbe érjünk.

(...) Az igazi dívák nem tesznek kisszéket a lépcsőhöz, ami nagyszínpad felé vezet, hanem felmásznak fokrólfokra, kiharcolják, kiverekszik maguknak az elismerést. A tehetséget, elhivatottságot, a rátermettséget nem lehet eltaposni, ha egy nagyrendezőnek nemet mondunk, nem tört össze a világ, és nem bukott el minden lehetőség. Ismerek erre egy-két példát.Ha nem lennének szereposztó díványok, kevesebb előítélettel kellene szembesülnie megannyi nőnek. Ismerős szólam: ha egy nő valamit elért, azt csakis a híres férje, barátja, apja miatt, vagy azért, mert ágyba bújt az intézményigazgatóval, a karmesterrel, a nagyrendezővel, a koreográfussal, az ismertebb kollégával, a kapussal és a büfésfiúval is, ergo büdös riherongy kurva.

(...) Metoo azokért a nőkért és férfiakért is, akik sose lelik örömüket a szerelemben, akik életen át nem tudnak felengedni, mert egyszer egy nagybácsi, iskolatárs, szomszédban lakó kedves néni, tornatanár az iskolában, professzor az egyetemen, a "nagyművész" a pálya kapujában…Metoo azokért a nőkért, akik vágyva vágyják, hogy vége legyen már, hogy a fal felé fordulhassanak, és örömöt még maguknak se, soha, semmilyen körülmények között!Metoo azokért a nőkért és férfiakért, akiknek a test maga a pokol.Metoo azokért is, akik sose járnak metróval, és akik lámpával alszanak el, akik pánikrohamot kapnak, valahányszor kietlen mező közelébe érnek, akik összerezzennek egy illattól, akikben egy érintés mást idéz fel, mint gyengédséget és vágyat, akik azért lettek leszbikusok vagy homokosok, mert életre megundorodtak a nőtől vagy a férfitól.Metoo azokért a nőkért és anyákért, akikkel nap mint nap felmosták a földet otthon.Metoo azokért a férfiakért, akiknek szerelmet hazudtak, és eszközként használták fel egy vágyott cél vagy karrier eléréséért.Metoo azokért, akik úgy hiszik, minden az ő hibájuk.Olvassa el a teljes jegyzetet itt