Emmy-díj: A Kártyavár orosz elnökét alakító Lars Mikkelsent választották legjobb színésznek

A New York-i Hilton Midtown-ban megrendezett díjátadón brit, német, spanyol, belga és portugál tévés produkciók vitték el a legfontosabb díjakat. A gálán 11 színész és tíz ország produkciója került a díjazottak közé - számolt be róla a The Hollywood Reporter.



Lars Mikkelsen dán színész (Kártyavár, Sherlock) a Herrens veje című tévésorozatban nyújtott alakításáért kapta meg az Emmyt. Anna Schudt német színésznőnek pedig az Ein Schnupfen hätte auch gereicht című életrajzi tévédrámában nyújtott játékáért ítélték oda az elismerést.



A BBC két díjat is kapott: a legjobb dokumentumfilmnek járó Emmyt a szíriai háborúról forgatott Goodbye Aleppo című produkciójáért, valamint a legjobb tévéfilm vagy minisorozat díját A narancs inges férfi című filmért, amelyet Patrick Gale írt és amelynek egyik sztárja Vanessa Redgrave volt.



A La Casa de Papel című spanyol tévés produkció a legjobb tévédráma-sorozat Emmy-díját nyerte el. A széria Spanyolország legnagyobb rablását idézte fel, amelynek elkövetői 2,4 milliárd eurót loptak a királyi pénzverdéből.



A legjobb vígjátéksorozat Emmy-díját az izraeli Nevsu (Lélek) című, egy multikulturális család életét ábrázoló produkció kapta.



A gálán két különdíjat is átadtak. A nemzetközi Emmy igazgatóságának díját Sophie Turner Laing, a holland székhelyű Endemol Shine Group produkciós cég vezetője kapta, a nemzetközi Emmy alapítóinak díját pedig Greg Berlanti forgatókönyvíró-rendező-producer (Flash - A villám, Kszi, Simon) vehette át.